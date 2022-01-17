Ridley Scott, Macintosh Reklamına Verdiği Tepkiyi Açıkladı

Apple'ın Macintosh'u tanıttığı 1984 Super Bowl reklamı, dünyanın en ünlü ve ses getiren reklamlarından birisi olarak kabul ediliyor. Reklam filmini yöneten ünlü yönetmen Ridley Scott, senaryoya verdiği ilk tepkiyi 38 yıl sonra açıkladı.

Yayınlanmasından yaklaşık 38 yıl sonra Alien, Blade Runner ve Gladiator gibi filmlerin yönetmen koltuğunda oturan Ridley Scott, dünyanın en ünlü ve etkili reklamlarından biri olarak kabul edilen Apple'ın Macintosh bilgisayarını tanıtan 1984 Super Bowl reklamının senaryosuna verdiği ilk tepkiyi açıkladı.

Chiat/Day ajansı, Apple reklamını yönetmesi için Ridley Scott’a ilk teklif götürdüğünde ünlü yönetmen ajansın efsane müzik grubu The Beatles hakkında konuştuğunu sanmış. Ajansın reklamın Apple isimli bir şirket ve Steve Jobs adında bir adam hakkında olduğunu söylemesi üzerine Scott’ın tepkisi ise “Steve Jobs da kim?” olmuş.

Scott, senaryoyu ilk gördüğünde yıkıcı derecede etkili olduğunu düşünmüş

Senaryoyu ilk okuduğunda “Aman Tanrım. Ne olduğunu söylemiyorlar, ne olduğunu göstermiyorlar. Ne işe yaradığını bile söylemiyorlar, “ diye düşündüğünü kaydeden Scott, senaryo için sanat formatında reklamcılık ve yıkıcı derecede etkili ifadelerini kullanıyor.

Reklamın hikayesi de en az kendisi kadar ünlü. Hikayeye göre Steve Jobs ve John Sculley reklamın senaryosunu o kadar çok beğenmişler ki Super Bowl sırasında yayımlanmak üzere Apple yönetim kurulunun geri kalana fark ettirmeden 90 saniyelik aşırı pahalı bir reklam süresi satın almışlar.

Kurul ise bu fikri reddetmiş ve reklam ajansı Chiat/Day'e slotu satması talimatını vermiş. Bunun üzerine reklamı çok beğenen Steve Wozniak, diğer yarısını Jobs’un karşılaması halinde reklamın yayınlanma maliyetinin yarısını ödeme teklifinde bulunmuş. Fakat Chiat/Day’in slotun 30 saniyesini satması ve geriye kalan 60 saniyeyi satmaya çalışmaması sebebiyle buna gerek kalmamış. Bu, ulusal televizyondaki tek yayımlanması olan reklamın daha sonra televizyon haberlerinde sayısız kez yeniden yayınlanmasıylaysa da Apple'a milyonlarca dolar değerinde ücretsiz tanıtım sağlanmış olmuş.

İşte Macintosh'un Ridley Scott imzalı 1984 Super Bowl reklamı

Öte yandan reklamın ilk deneme sonuçlarının berbat olduğu ve bu sebeple ajansın bu denemeleri Apple’a göstermediği ifade edildi.