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Riot Games & Kick Ortaklığı Duyuruldu: League of Legends, VALORANT ve Dahası Artık Kick'te!

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Riot Games, oyunlarının espor müsabakalarının yayını için Kick ile gerçekleşen yeni ortaklığını açıkladı.

Riot Games & Kick Ortaklığı Duyuruldu: League of Legends, VALORANT ve Dahası Artık Kick'te!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

League of Legends ve VALORANT gibi dev yapımların arkasındaki isim Riot Games, canlı yayın platformu Kick ile büyük bir ortaklığa imza attığını duyurdu.

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Macera, 28 Haziran’da başlayacak olan League of Legends Midseason Invitational (MSI) 2026 ile start alıyor. Sadece LoL değil; VALORANT, TFT ve Wild Rift e-spor heyecanı da Kick ekranlarında olacak.

İçerikten Görseller

Riot Games & Kick Ortaklığı Duyuruldu: League of Legends, VALORANT ve Dahası Artık Kick'te!
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Droplar da devam edecek

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Riot Games, oyuncuların en çok merak ettiği soruyu da yanıtladı. Evet, droplar aynen devam edecek.

Diğer platformlarda turnuva izlerken kazandığınız oyun içi ödüller, Kick yayınlarında da hesabınıza tanımlanacak.

Bu ortaklık akıllara bir soruyu da getirmedi değil. Kick’in kurucuları, aynı zamanda dev online kumar platformu Stake’in de sahipleri. Riot Games geçen yıl bahis sponsorluk kurallarını biraz esnetmiş olsa da yayınlarda bahis reklamı yasağı hâlâ sürüyor. Bu anlaşmanın kuralları tamamen gevşetip gevşetmeyeceğini zaman gösterecek.

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