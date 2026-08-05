Minecraft 17 Yıl Sonra Sistem Gereksinimlerini Yükseltti: İşte Yeni Sistem Gereksinimleri!

Mojang ve Microsoft, çıkışının ardından geçen 17 yıl aradan sonra Minecraft'ın sistem gereksinimlerini yükselttiğini duyurdu.

Mojang ve Microsoft, tam 17 yılın ardından Minecraft: Java Edition’ın PC sistem gereksinimlerini resmî olarak güncelledi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Artan içerik yükü ve modern grafik standartları nedeniyle yükseltilen yeni donanım çıtası, oyunculara 1080p çözünürlükte daha kararlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Sistem gereksinimleri neden güncellendi?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Oyun dünyasının en çok satan yapımlarından biri olan Minecraft, minimalist görsel tarzına rağmen yıllar içerisinde aldığı büyük güncellemelerle teknik olarak epeyce büyüdü. Geliştirici stüdyo Mojang, 17 yılı aşkın süredir ilk kez oyunun taban donanım gereksinimlerini resmî olarak yükseltme kararı aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, orijinal PC sürümü olan Java Edition’ın eski gereksinimlerinin artık gerçek dünya performans ihtiyaçlarını karşılamadığı ve oyunun gelişmeye devam edebilmesi için "alana ihtiyaç duyduğu" vurgulandı.

Mojang, eski grafik mimarilerine ve yetersiz donanımlara destek vermeye devam etmenin, gelecekte yapılması planlanan köklü teknik iyileştirmelerin önüne engel koyduğunu ifade ediyor. Bu nedenle hem minimum hem de önerilen sistem gereksinimleri güncellenerek oyunculara kararlı bir performans için daha gerçekçi bir tablo sunulması amaçlanıyor.

Minecraft yeni sistem gereksinimleri

Yeni açıklanan tabloda göze çarpan en büyük değişiklikler işlemci çekirdek sayısı, bellek miktarı ve grafik arabirimi tarafında yaşanıyor. Artık oyunu en düşük ayarlarda 1080p çözünürlükte 30 FPS alarak oynayabilmek için Vulkan 1.3 destekli bir ekran kartı ve en az 4 fiziksel çekirdekli bir işlemci şart koşuluyor.

Bellek tarafında ise harici ekran kartına sahip sistemlerde en az 8 GB RAM gerekliliği belirtilirken, dâhili grafik işlemcisi kullanan bilgisayarlarda bu sınır 12 GB RAM olarak belirlendi. Önerilen ayarlarda 1080p 60 FPS hedeflendiğinde ise 16 GB RAM ve 6 GB VRAM’e sahip bir ekran kartı öneriliyor.

Minimum sistem gereksinimleri (1080p / 30 FPS - Fast Preset)

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit / Windows on ARM / macOS 12+ / Linux 64-bit

: Windows 10 64-bit / Windows on ARM / macOS 12+ / Linux 64-bit İşlemci : Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 3100 / Qualcomm Snapdragon X / Apple M1 (En az 4 fiziksel çekirdek)

: Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 3100 / Qualcomm Snapdragon X / Apple M1 (En az 4 fiziksel çekirdek) RAM : 8 GB RAM (Harici GPU ile) / 12 GB RAM (Dahili iGPU ile)

: 8 GB RAM (Harici GPU ile) / 12 GB RAM (Dahili iGPU ile) Ekran Kartı: Vulkan 1.3 destekli, en az 2 GB VRAM’li GPU (NVIDIA GTX 950 / AMD Radeon RX 460 / Intel Arc A310 / Intel i5-6400 iGPU / Apple M1 / Qualcomm Snapdragon X)

Önerilen sistem gereksinimleri (1080p / 60 FPS - Fancy Preset)

İşletim Sistemi: Windows 11 64-bit / macOS 14+ / Linux 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 5 5600 / Apple M2 Pro

RAM: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A580 / Apple M2 Pro (6 GB VRAM)

Eski bilgisayarlar Minecraft'ı çalıştırmaya devam edebilecek mi?

Sisteminiz açıklanan yeni minimum listenin altında kalsa bile Minecraft: Java Edition hemen açılmaz hâle gelmeyecek. Mojang, taban sınırın altında kalan bilgisayarların oyunu bir süre daha açabileceğini doğrulamakla birlikte, kare hızında düşüşler, kaplama hataları, uzun yükleme süreleri ve genel performans sorunları yaşanabileceğini belirtiyor.

Ayrıca stüdyo, modern grafik teknolojilerine geçiş sürecinde bu desteğin zamanla tamamen kesilebileceğinin de altını çiziyor. Güncel modern AAA oyunların istediği sistemlerle kıyaslandığında bu donanım talepleri hâlâ son derece makul görünse de özellikle eski dizüstü bilgisayarlar veya düşük bütçeli sistemler kullanan oyuncuların ilerleyen dönemde küçük çaplı bir donanım yükseltmesi yapması gerekebilir.