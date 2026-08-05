Onlarca EA Oyununu Oynayabileceğiniz EA Play'de Dev İndirim: İşte İndirimli Abonelik Fiyatı!

EA Play aboneliği tüm platformlarda 2026’da ilk kez dev bir indirimle cüzi bir fiyata düştü.

EA'in popüler abonelik servisi EA Play, 2026 yılında ilk kez tüm platformlarda dev bir indirime girdi. Normal şartlarda daha yüksek bir aylık ücrete sahip olan hizmete, kampanya kapsamında kısa süreliğine çok daha uygun fiyatlara abone olunabiliyor.

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Bu fırsat yalnızca platforma ilk kez adım atacak yeni kullanıcılara değil, daha önce abonelik alıp ayrılmış olan geri dönen abonelere de açık durumda. Kampanyadan yararlanmak isteyen oyuncuların 18 Ağustos 2026 tarihine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Tabii bir aylık indirim süresi bittiğinde aboneliğin standart aylık tarifeden otomatik olarak yenileneceğini unutmamanız gerek.

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EA Play indirime girdi

Platform Normal Fiyat İndirimli Fiyat Steam 5.99$/ay 1.20$/ay EA App 5.99$/ay 1.00$/ay Epic Games 219,99 TL/ay 35,19 TL/ay

Tek bir doların bile altında bir maliyetle sunulan EA Play aboneliği, sadece geniş bir oyun kütüphanesine erişim sunmakla kalmıyor. Aboneler, EA'in yeni çıkan bazı oyunlarını satın almadan önce kısıtlı süreyle deneyebilecekleri özel oyun denemelerine de erişebiliyor. Örneğin kampanya dâhilinde üyeler, EA SPORTS College Football 27 gibi yeni oyunları hiçbir ek ücret ödemeden 10 saate kadar deneme hakkına sahip oluyor.

Bunun yanı sıra üyelik süresince yapılan dijital EA harcamalarında %10 indirim avantajı sağlanıyor. Bu indirim kapsamına tam oyun alımlarının yanı sıra indirilebilir içerikler ve oyun içi puan paketleri de dâhil ediliyor. Bir ay boyunca aktif olacak bu avantajlar, özellikle EA ekosisteminde harcama yapmayı planlayan oyuncular için ciddi bir tasarruf imkânı yaratıyor.