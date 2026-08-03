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Efsane Seri Call of Duty: Black Ops’un İsmi İlk Başta Çok Farklı Olacakmış: İşte O İsim

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Tarihin en ikonik oyun serilerinden olan Call of Duty: Black Ops için en başta düşünülen isim ortaya çıktı.

Efsane Seri Call of Duty: Black Ops’un İsmi İlk Başta Çok Farklı Olacakmış: İşte O İsim
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Efsane FPS oyunu Call of Duty’nin en ikonik serilerinden biri şüphesiz Black Ops’tur. Bu seri, ilk kez 2010 yılında oyuncularla buluştuğundan bu yana her biri birbirinden güzel toplam yedi farklı oyunla devasa bir evrene dönüşmüştü ve en sevilen serilerden biri hâline gelmişti.

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Sızdırılan yeni görseller ve oyun dosyaları, serinin kaderinin geliştirme sürecinde son anda değiştiğini gösterdi. Sızıntılara göre ikonik seri, ilk etapta tamamen farklı bir isim altında piyasaya sürülmek üzere tasarlanıyordu.

Black Ops değil, “Cold Warriors” olacakmış

X’te paylaşılan görseller, Black Ops'un ilk etapta "Call of Duty: Cold Warriors" ismiyle geliştirildiğini öne sürdü. Şaşırtıcı bir şekilde bu detay, tam 16 yıl sonra Nintendo DS platformuna ait oyun dosyalarının incelenmesiyle gün yüzüne çıktı.

Sızdırılan dosyalarda sadece isim değişikliği değil, aynı zamanda oyundan kırpılan birçok özellik de yer alıyor. Sosyal medyada paylaşılan detaylara göre; ilk prototip aşamasında kalan harita tasarımları, iptal edilen hikâye modu bölümleri ve kullanımdan kaldırılan bazı silahlar tespit edildi.

Ayrıca serinin en popüler haritalarından biri olan Nuketown'ın çok erken aşamadaki tasarım görselleri dikkat çekti. Bunun yanı sıra bir başka görselde “Call of Duty: Cold Warriors” başlığını taşıyan çok oyunculu menü, lobiler ve ilk konsept çizimleri de yer aldı. Oyun projelerinin geliştirme sürecinde bu tür radikal kimlik ve içerik değişimlerine uğraması bilinen bir durum olsa da Black Ops gibi dev bir markanın isim aşamasındaki bu değişikliği çok dikkat çekici.

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