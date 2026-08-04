[3-10 Ağustos 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Biz de sevilen yayıncıların eşlik ettiği ve 10 Ağustos'a kadar sürecek olan Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

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Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

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Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Witchfire 20.00$ 16.00$ (-%20) ULTRAKILL 7.19$ 5.39$ (-%25) The Ascent 14.99$ 3.74$ (-%75) Avowed 35.00$ 21.00$ (-%40) Ostranauts 10.99$ 8.79$ (-%20) Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition 34.28$ 6.14$ (-%82) Bomb Rush Cyberfunk 12.99$ 5.19$ (-%60) Black Jacket 8.99$ 6.74$ (-%25) Caves of Qud 14.49$ 11.59$ (-%20) Clodpunk 10.49$ 3.67$ (-%65) Dwarf Fortress 14.49$ 11.59$ (-%20) The Crew Motorfest 55.99$ 11.19$ (-%80) Katana ZERO 7.99$ 4.79$ (-%40) X4: Foundations 22.99$ 4.59$ (-%80) Hell Let Loose 23.99$ 5.99$ (-%75) Divinity: Original Sin - Enhanced Edition 22.99$ 2.29$ (-%90) Watch Dogs: Legion 47.99$ 7.19$ (-%85) Ghostrunner 14.99$ 3.74$ (-%75) Punch Club 2: Fast Forward 10.49$ 2.62$ (-%75) Fellowship 12.49$ 7.49$ (-%40)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.