[3-10 Ağustos 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Biz de sevilen yayıncıların eşlik ettiği ve 10 Ağustos'a kadar sürecek olan Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
İçerikten Görseller
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Witchfire
|20.00$
|16.00$ (-%20)
|ULTRAKILL
|7.19$
|5.39$ (-%25)
|The Ascent
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|Avowed
|35.00$
|21.00$ (-%40)
|Ostranauts
|10.99$
|8.79$ (-%20)
|Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition
|34.28$
|6.14$ (-%82)
|Bomb Rush Cyberfunk
|12.99$
|5.19$ (-%60)
|Black Jacket
|8.99$
|6.74$ (-%25)
|Caves of Qud
|14.49$
|11.59$ (-%20)
|Clodpunk
|10.49$
|3.67$ (-%65)
|Dwarf Fortress
|14.49$
|11.59$ (-%20)
|The Crew Motorfest
|55.99$
|11.19$ (-%80)
|Katana ZERO
|7.99$
|4.79$ (-%40)
|X4: Foundations
|22.99$
|4.59$ (-%80)
|Hell Let Loose
|23.99$
|5.99$ (-%75)
|Divinity: Original Sin - Enhanced Edition
|22.99$
|2.29$ (-%90)
|Watch Dogs: Legion
|47.99$
|7.19$ (-%85)
|Ghostrunner
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|Punch Club 2: Fast Forward
|10.49$
|2.62$ (-%75)
|Fellowship
|12.49$
|7.49$ (-%40)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.