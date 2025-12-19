Riot Games, League of Legends'i Baştan Aşağı Yenileyeceğini Duyurdu

Riot Games, League of Legends'a yönelik 2026 sonrası planlarını açıkladığı yeni videoda, oyunun büyük ölçüde yenileneceğinin altını çizdi.

Riot Games, dünya çapında her ay 100 milyondan fazla oyuncuya ulaşan oyunu League of Legends için tarihinin en büyük yenilenmesini hazırlıyor. Şirket içinde “League Next” adıyla anılan bu dev güncellemenin 2027’de yayınlanması planlanıyor.

Edinilen bilgilere göre Riot Games, oyunu hem görsel hem de teknik açıdan baştan aşağı yenilemeyi hedefliyor. Karakter tasarımları, savaş alanları ve kullanıcı arayüzü modernize edilirken, özellikle yeni oyuncuların oyuna daha kolay adapte olması amaçlanacak. Bu doğrultuda klavye kontrolleri sadeleştirilecek ve güncellemelerin daha hızlı yayınlanabilmesi için altyapı elden geçirilecek.

Riot Games'in açıklamaları

League of Legends’in yapımcılarından Paul Bellezza, yeni oyuncu deneyiminin tamamen yenileneceğini belirterek, “Bu güncellemeden sonra oyuna yeni birilerini başlatmanız ve arkadaşlarınızı davet etmeniz çok daha kolay olacak.” dedi.

2009’da çıkan League of Legends, hâlâ dünyanın en popüler oyunlarından biri olsa da son yıllarda oyuncu sayısında ciddi bir düşüş yaşadı. Riot Games'in bir diğer oyunu olan VALORANT, şu anda şirkete daha fazla gelir sağladığından şirket League of Legends'i eski günlerine geri döndürmek istiyor.

