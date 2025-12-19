Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Riot Games, League of Legends'i Baştan Aşağı Yenileyeceğini Duyurdu

Riot Games, League of Legends'a yönelik 2026 sonrası planlarını açıkladığı yeni videoda, oyunun büyük ölçüde yenileneceğinin altını çizdi.

Riot Games, League of Legends'i Baştan Aşağı Yenileyeceğini Duyurdu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Riot Games, dünya çapında her ay 100 milyondan fazla oyuncuya ulaşan oyunu League of Legends için tarihinin en büyük yenilenmesini hazırlıyor. Şirket içinde “League Next” adıyla anılan bu dev güncellemenin 2027’de yayınlanması planlanıyor.

Edinilen bilgilere göre Riot Games, oyunu hem görsel hem de teknik açıdan baştan aşağı yenilemeyi hedefliyor. Karakter tasarımları, savaş alanları ve kullanıcı arayüzü modernize edilirken, özellikle yeni oyuncuların oyuna daha kolay adapte olması amaçlanacak. Bu doğrultuda klavye kontrolleri sadeleştirilecek ve güncellemelerin daha hızlı yayınlanabilmesi için altyapı elden geçirilecek.

Riot Games'in açıklamaları

League of Legends’in yapımcılarından Paul Bellezza, yeni oyuncu deneyiminin tamamen yenileneceğini belirterek, “Bu güncellemeden sonra oyuna yeni birilerini başlatmanız ve arkadaşlarınızı davet etmeniz çok daha kolay olacak.” dedi.

2009’da çıkan League of Legends, hâlâ dünyanın en popüler oyunlarından biri olsa da son yıllarda oyuncu sayısında ciddi bir düşüş yaşadı. Riot Games'in bir diğer oyunu olan VALORANT, şu anda şirkete daha fazla gelir sağladığından şirket League of Legends'i eski günlerine geri döndürmek istiyor.

2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun! 2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun!
Xbox 'Geri Sayım İndirimi' Başladı: AAA Oyunlarda %60'a Varan İndirimler Var Xbox 'Geri Sayım İndirimi' Başladı: AAA Oyunlarda %60'a Varan İndirimler Var

Peki sizce Riot Games, League of Legends'te ne gibi değişiklikler yapacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Riot Lol Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim