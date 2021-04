Hollywood sinemasında sayısız kült filme imza atan ve akıllarımıza kazınan onlarca karaktere can veren Robert De Niro, dile kolay 61 yıllık kariyeri boyunca bir an olsun boş durmayan bir isim.

The Godfather, Taxi Driver, Raging Bull ve daha birçok filme imzasını atan Robert De Niro, Hollywood sinemasının en aktif ve tanınan isimlerinin başında geliyor. Bir oyuncudan daha fazlası olan De Niro, Broadway geçmişini de sayarsak 61 yıllık kariyeri boyunca 110 sinema filminde rol alıyor, içerisinde başarılı dizilerin, filmlerin ve belgesellerin bulunduğu 104 yapımın yapımcılığını üstleniyor, 2 filmin yönetmenliğini yapıyor ve 315 bölüm dizide rol alıyor.

Robert De Niro, genellikle başarıyla canlandırdığı İtalyan ve İrlandalı mafya karakterleri ile dünya çapında ün kazanmış olsa da ünlü yönetmen Martin Scorsese ile iyi anlaşmaları, kendisine birçok farklı rolün kapılarını aralamış oldu. Hazırsanız önümüzdeki dönemde daha birçok filmi çıkacak olan Robert De Niro’nun IMDb puanlarına göre ilk 10’da yer alan filmlerine birlikte yakından bakalım.

IMDb puanlarına göre en iyi Robert De Niro filmleri:

The Godfather Part II (Baba 2)

Goodfellas (Sıkı Dostlar)

Joker

Once Upon a Time in America (Bir Zamanlar Amerika’da)

Heat (Büyük Hesaplaşma)

Taxi Driver (Taksi Şoförü)

Casino

Raging Bull (Kızgın Boğa)

The Deer Hunter (Avcı)

The Irishman (İrlandalı)

İyi işlenmiş bir suç ve dönem filmi: The Irishman (İrlandalı):

Çıkış tarihi: 2019

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel

IMDb puanı: 7,9

Martin Scorsese ve Robert De Niro’nun birlikte çalıştığı 8 filmden sonuncusu olan The Irishman, Netflix’te çıkış yaptığında büyük ilgiye, aynı zamanda da eleştirilere maruz kalmıştı. Robert De Niro’nun en iyi filmlerinden biri olup olmadığı tartışılır, fakat The Irishman IMDb puanlarına göre sıraladığımızda ilk 10’a girmeyi başarıyor. Robert De Niro’nun hem yapımcılarından biri olduğu hem de başrol oynadığı bu filmde, ünlü Bufalino suç ailesi tetikçiliğini yapan Frank Sheeran’ı canlandırıyor.

Bir dönem Teamsters İşçi Sendikası başkanı Jimmy Hoffa’nın da yanında çalışan Frank Sheeran’ın, bu dönemleri ve karıştığı suikastler Charles Brandt’ın yazdığı I Heard You Paint Houses kitabından bizzat uyarlanarak The Irishman filminde işleniyor. İçerdiği bazı kurgusal öğeler nedeniyle karışık yorumlar alan The Irishman her şeye rağmen çok iyi işlenmiş bir dönem filmi olarak karşımıza çıkıyor.

Vietnam Savaşı’nın toplumdaki yıkıcı etkilerini gözler önüne seren film: The Deer Hunter (Avcı):

Çıkış tarihi: 1978

Tür: Dram, Savaş

Yönetmen: Michael Cimino

Oyuncular: Robert De Niro, Christopher Walken, John Cazale, John Savage

IMDb puanı: 8,1

Kültürel hazine olarak seçilip ABD Ulusal Film Arşivi’nde muhafaza edilen The Deer Hunter, Robert De Niro’nun yükselişe geçtiği dönemde ününe ün katan filmlerin başında geliyor. Aynı zamanda filmin müziklerinden birini de seslendiren De Niro, küçük bir Amerikan kasabasında çalışan Rus asıllı çelik işçilerinden Michael’ı canlandırıyor. Filmin ilk bölümünde Michael ve aynı işte çalıştığı diğer arkadaşlarının kendi içlerindeki sade yaşamlarına tanık oluyoruz.

Fakat Vietnam Savaşı kapıdadır ve er ya da geç bu arkadaşlar da savaşın bir parçası olmak zorunda kalacaktır. Küçük bir ABD kasabasında kendi hâlinde yaşayan birkaç gencin savaş sonucunda ne denli yıkıma uğradıklarını gözler önüne seren The Deer Hunter, savaşın birkaç genç üzerinde yol açtığı psikolojik yıkımın, başka insanları nasıl etkileyebileceğini bizlere anlatıyor.

Ünlü boksör Jake LaMotta’yı sinirlendiren biyografi: Raging Bull (Kızgın Boğa):

Çıkış tarihi: 1980

Tür: Biyografi, Spor, Dram

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci, Frank Vincent

IMDb puanı: 8,2

Robert De Niro’nun En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ve Altın Küre alıp, BAFTA’da aynı dalda aday olarak kutsal üçlüyü neredeyse evine götürdüğü Raging Bull; Rocky’nin yanı sıra sinema tarihinin en tanınmış boks filmlerinin başında geliyor. Filmde ünlü İtalyan-Amerikan boksör, daha sonrada oyuncu ve şovmen olan Jake LaMotta’nın hayatı anlatılıyor. Döneminin en büyük boksörü olan Jake LaMotta, çıktığı 106 maçtan 84 tanesini kazanarak adını tarihe yazdırmıştı.

Filmde ise Robert De Niro, Jake LaMotta rolünde karşımıza çıkarak ünlü boksörün ringteki başarısını ve ring dışındaki sorunlu hayatını bizlere aktarıyor. Özellikle boksu bıraktıktan sonra kendini epey bir harap eden Jake LaMotta, Raging Bull filminin cast şirketi olan United Artists’i de kendisini yanlış canlandırdıkları için mahkemeye vermiştir. Yaşanan skandallar bir yana Robert De Niro, gerçek karakterleri ne denli başarı ile canlandırabildiğini bu film ile gözler önüne seriyor.

Las Vegas’ın dışarıdan renkli, içeriden karanlık dünyasına bir yolculuk: Casino

Çıkış tarihi: 1995

Tür: Suç, Dram

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, James Woods

IMDb puanı: 8,2

Robert De Niro ve Joe Pesci’nin başrolleri paylaştığı birçok başarılı filmden biri olan Casino, yine De Niro ile ayrılmaz bir ikili hâline gelen Martin Scorsese imzası taşıyor. Ace isimli başarılı bir spor bahisçisinin mafyanın zoru ile kumarhane yöneticiliğine geçtiği bu filmde, Las Vegas’ın dışarıdan renkli, içeriden karanlık dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.

Yönettiği kumarhaneye spor bahisleri bölümü de ekleyip kârını iki katına çıkaran Ace’in ise başına bela olacak bir isim vardır. O da arkadaşı Nicky (Joe Pesci). Nicky’nin açgözlülüğü nedeniyle ipleri elinde tutmakta zorlanan Ace, bir de tam bir femme fatale olan Ginger’a (Sharon Stone) aşık olur ve işler raydan çıkar.

Sinema dünyasının en ünlü ve psikopat karakterlerinden birine ev sahipliği yapan film: Taxi Driver (Taksi Şoförü):

Çıkış tarihi: 1976

Tür: Suç, Dram

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Albert Brooks

IMDb puanı: 8,2

Yine Vietnam Savaşı’nın yıkıcı psikolojik etkileri, yine Robert De Niro ve Martin Scorsese ikilisi ve yine kült bir film: Taxi Driver. Sinema tarihinin en tanınmış karakterlerinden biri olan Travis Bickle, Vietnam Savaşı’ndan döndükten sonra uykusuzluk problemi çekmektedir ve psikolojik açıdan zor günler geçirmektedir. Uykusuzluğunu fırsata dönüştürüp geceleri taksicilik yapmaya başlayan Travis, geceleri yozlaşmış şehrin gerçek yüzüne tanık oldukça psikolojik açıdan daha kötü bir hâle gelir ve şiddete yönelim göstermeye başlar. İçerisinde mükemmel derece iyi düşünülmüş toplumsal eleştiriler barındıran Taxi Driver, ABD Ulusal Film Arşivi’nde muhafaza edilen bir diğer Robert De Niro filmi.

GTA V karakterlerine ilham kaynağı olan Heat (Büyük Hesaplaşma):

Çıkış tarihi: 1995

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: Michael Mann

Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, Jon Voight

IMDb puanı: 8,2

GTA oyunlarındaki birçok ana göreve ve GTA V karakterleri Michael ve Trevor’a ilham kaynağı olan Heat; üç başarılı banka soyguncusunun hikâyesini ele alıyor. Neil McCauley’in (Robert De Niro) başlarında bulunduğu üç banka soyguncusu arkadaş, son yaptıkları soygunda arkalarında istemeden de olsa bazı ipuçları bırakıyor. Uzun süredir bu üç suç ortağının peşinde olan komiser Vincent Hanna (Al Pacino), ipuçlarını takip ederek örgüte iyice yaklaşır. Bunun sonucunda Vincent Hanna ve üç kişilik suç örgütü arasında bir an olsun temposu düşmeyen bir kedi-fare kovalamacası başlar.

Zorla kesilen sahneler yüzünden gişede çakılıp ardından kült olan film: Once Upon a Time in America (Bir Zamanlar Amerika’da):

Çıkış tarihi: 1984

Tür: Suç, Dram

Yönetmen: Sergio Leone

Oyuncular: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Treat Williams

IMDb puanı: 8,4

İyi, Kötü ve Çirkin başta olmak üzere Spagetti Western filmlerinin ünlü yönetmeni Sergio Leone’nin vizyonda başarısız, sonradan kült olan filmi Once Upon a Time in America, Amerika’da doğan Yahudi asıllı gangster David ‘Noodles’ Aaroson’ın ve çetesinin yaşamını konu alıyor. Coming of Age yani büyüme kurgusu şeklinde işleyen filmde Noodles’ın çocukluk, gençlik ve yaşlılık olmak üzere hayatının üç dönemini izliyor, hep beraber Yahudi gansterin sevinçlerine, üzüntülerine ve ileriki yaşlarındaki pişmanlıklarına tanık oluyoruz. Harry Grey tarafından yazılan The Hoods romanından uyarlanan Once Upon a Time in America, ancak yönetmenin zorla kesilen sahneleri ekleyerek filmi yeniden yayınladıktan sonra hak ettiği değeri görebilmiştir.

Son zamanlarda yapılmış en iyi anti-kahraman filmi: Joker

Çıkış tarihi: 2019

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: Todd Phillips

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy

IMDb puanı: 8,4

Joaquin Phoenix’in neredeyse kusursuz Joker performansı ile Robert De Niro’nun gölgede kaldığı film Joker, kendi gözlerimizle şahit olduğumuz modern zaman kültlerinden biri. DC ve Batman evreninden tanıdığımız Joker’e daha önce hiç yapılmamış şekilde modern ve gerçekçi bir yaklaşım sunan film hakkında ne desek yetersiz. Heath Ledger’ın Oscar’lık efsane Joker performansının birçok eleştirmenin gözünde eş değerini sergileyen ve Oscar’ı kazanan Joaquin Phoenix, Robert De Niro ile de mükemmel bir uyum yakalıyor. Bu yüzden Joker; düşük bir ihtimal de olsa hâlâ izlemediyseniz, izlenecekler listenizin ilk sıralarına koymanız gereken bir film.

New York’un tüm ünlü İtalyan mafya üyeleri tek bir filmde: Goodfellas (Sıkı Dostlar):

Çıkış tarihi: 1990

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco

IMDb puanı: 8,7

The Godfather ile birlikte gelmiş geçmiş en iyi mafya ve suç filmlerinden biri olarak anılan Goodfellas, New York’u bir dönem yöneten beş büyük mafya ailesinden olan Lucchese suç ailesine odaklanıyor. Bu ailede görev alan ünlü İtalyan-Amerikan gangster Henry Hill’in hikâyesini işleyen Goodfellas, o dönemin suç dünyasından pek çok ismi içerisinde barındırıyor.

New York’un pek çok suç ailesinden gangster ile yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan Goodfellas filminde, Robert De Niro da Lucchese ailesi ile çalışan İrlandalı ünlü gangster James Burke rolünde karşımıza çıkıyor. Film genel olarak ünlü Lufthansa Soygunu ve sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.

Robert De Niro’nun genç Vito Corleone rolünde parladığı mafya klasiği The Godfather Part II (Baba 2):

Çıkış tarihi: 1974

Tür: Suç, Dram

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, Diane Keaton

IMDb puanı: 9,0

Robert De Niro’nun global çapta başarı yakalayan ilk ve en büyük filmlerinden olan Baba serisinin ikinci filmi The Godfather Part II, Al Pacino ve Robert De Niro ortaklığını bir nevi başlatan film. New York’taki beş büyük İtalyan mafya ailesini işleyen en ünlü film serisi olan The Godfather’ın bu ikinci filminde De Niro, Vito Corleone’nun gençliğini canlandırıyor.

Henüz profesyonel kariyerinin başlarında olan tanınmamış De Niro, genç Vito Corleone rolüyle tüm dikkatleri üzerine çekerek hızlı tırmanışını bu film ile başlatmış oluyor. Film bir serinin ortasında bulunduğu için ne desek spoiler olacaktır. Fakat filmin, ilk filmden sonra yaşanan olayları ve serinin uyarlandığı Mario Puzo’nun The Godfather romanındaki geriye dönüş (flashback) kısımlarını işlediğini söyleyebiliriz.

IMDb puanlarına göre en iyi Robert De Niro filmleri listemizin sonuna geldik. Daha bahsedecek onlarca film var biliyoruz, fakat IMDb’de kullanıcı oylarına göre en çok olumlu geri dönüş alan filmler bu şekilde sıralanıyor. Sizler de sevdiğiniz diğer Robert De Niro filmlerini bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.