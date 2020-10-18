GTA Hayranlarının Hoşuna Gidecek 13 Film Tavsiyesi

GTA serisi, ilk oyundan günümüze kadar beyazperdenin en sevilen suç, soygun ve benzeri filmlerinden ilham almıştır. Tabii doğal olarak daha sonraki yıllarda GTA oyunlarından da ilham alan filmler beyazperdede boy gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Eğer siz de GTA oyunlarının başından kalkamıyorsanız, bu filmler hoşunuza gidebilir.

Aksiyon, suç, sürüş, soygun ve daha birçok unsuru içerisinde barındıran GTA serisi, neredeyse 25 yıldır her türlü oyun platformunda yer almaya devam ediyor. Hâliyle işin içine suç unsurları ve özellikle soygun girince, GTA serisi oyunlarının kendisinden önce çıkmış popüler suç filmlerinden ilham alması bir hâyli doğal oluyor.

Senelerdir sinema sektörü ile karşılıklı bir ilişki içerisinde olan GTA, hem tanınmış filmlerden ilham alıyor, hem de kendisinden sonra çıkan birçok suç filmlerine de ilham kaynağı olmayı başarıyor. Hazırsanız hep beraber GTA oyunlarına benzer filmler nelermiş, yakından bir göz atalım. Listedeki filmlerden bahsederken, bazı GTA oyunları hakkında spoiler verebileceğimizi de şimdiden belirtmekte fayda var.

GTA sevenlerin hoşuna gidecek film önerileri:

Taxi Driver (Taksi Şoförü) - 8,3

Scarface (Sicilyalı) - 8,3

Heat (Büyük Hesaplaşma) - 8,2

Carlito’s Way (Carlito’nun Yolu) - 7,9

The Boondock Saints (Şehrin Azizleri) - 7,8

Drive (Sürücü) - 7,8

Baby Driver (Tam Gaz) - 7,6

Menace II Society - 7,5

The Town (Hırsızlar Şehri) - 7,5

Collateral (Tetikçinin Gecesi) - 7,5

Natural Born Killers (Katil Doğanlar) - 7,3

Fast Five (Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu) - 7,3

The Italian Job (İtalyan İşi) - 7,0

The Italian Job (İtalyan İşi)

Vizyon tarihi: 2003

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

IMDb puanı: 7,0

Oyuncular: Donald Sutherland, Mark Wahlberg, Edward Norton, Jason Statham

GTA serisi oyunlarının en çok üzerinde durduğu ve oyuna dâhil etmeyi sevmediği temalardan biri de soygun olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle GTA IV ve V’te oyunların en büyük kilit görevleri soygunlar olmuştu. Bu soygun görevleri ise gözünüze bir yerden tanıdık geliyor olabilir. Bunun sebebi bu görevlerin ünlü suç ve soygun filmlerinden esinlenerek oluşturulması.

Bu esinlenilen ilk filmlerden biri olan The Italian Job, büyük bir altın soygunu için bir ekibin zekice yaptıkları planı tasarlama ve gerçekleştirme aşamalarını konu alıyor. Hatırlarsanız GTA V’in son soygun görevi The Big Score’da da bir altın soygunu gerçekleştiriyoruz. İşte o görev’in en büyük ilham kaynaklarından biri bu film olarak karşımıza çıkıyor.

Fast Five (Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu)

Vizyon tarihi: 2011

Tür: Aksiyon, Suç, Macera

IMDb puanı: 7,3

Oyuncular: Paul Walker, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jordana Brewster

Hızlı ve Öfkeli serisi aslında her ne kadar yoluna daha farklı şekilde başlamış olsa da geçen yıllar süresince büyük numaraların yapıldığı soygunlara odaklanan bir film serisi hâline geldi. Seride ekibin büyük bir organize soyguna yöneldiği ilk film olan Fast Five, yarattığı hava bakımından GTA serisi oyunlara bir hâyli benziyor.

Filmde federal ajanlar ve uyuşturucu mafyası arasında sıkışıp kalan ekibimiz, çareyi büyük bir soygun yapıp kendi özgürlüklerini kazanmakta buluyor. Bu senaryo ise hemen hemen her GTA oyununda rastlayabileceğimiz bir durum.

Natural Born Killers (Katil Doğanlar)

Vizyon tarihi: 1994

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

IMDb puanı: 7,3

Oyuncular: Woody Harrelson, Juliette Lewis, Tom Sizemore, Rodney Dangerfield

GTA serisinin en sevilen oyunlarında başı çeken GTA V, oyun severlerin kolay kolay unutamayacağı bir karaktere ev sahipliği yapıyor. Tahmin ettiğiniz üzere Trevor olan bu karakter, GTA V’in en çok tartışılan karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun nedeni ise Trevor’un şiddete duyduğu yoğun bağımlılık olarak özetlenebilir.

Natural Born Killers filminde de sadece zevk ve medyanın dikkatini çekmek için cinayet işleyen bir çift konu alınıyor. Medyanın şiddete olan bağımlılığını ve bundan beslendiğini eleştiren bu film, aslında GTA oyunlarının bu zamana kadar medyadan aldığı sert eleştirileri de eleştiren bir film hâline gelmiş oluyor.

Collateral (Tetikçinin Gecesi)

Vizyon tarihi: 2004

Tür: Suç, Dram, Gerilim

IMDb puanı: 7,5

Oyuncular: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo

GTA serisi oyunların karakter gelişimi bakımından oldukça iyi bir iş çıkardığı kitleler tarafından kabul edilen bir gerçek. Bu karakter gelişimi sırasında genel olarak en alt kademelerden başlayıp ismimizi suç dünyasında yükseltmeye çalışıyoruz. Collateral filmi de GTA oyunlarında bulunabilecek bir görev tarzındaki konuyu işliyor.

Bir tetikçi ile taksi şoförü arasında geçen bu filmde, tetikçinin kontratını yerine getirmek için bir gecede 5 hedefi ortadan kaldırması gerekmektedir. Sıradan bir taksiciyi o gece için kişisel şoförü olarak seçen tetikçi, zorlu görevinde bu taksiciyi kendisine yardım etmesi için zorlar. Bu durum ise bizlere GTA IV’te Niko ile taksicilik yaptığımız günleri epey bir hatırlatıyor.

The Town (Hırsızlar Şehri)

Vizyon tarihi: 2010

Tür: Suç, Dram, Gerilim

IMDb puanı: 7,5

Oyuncular: Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner

GTA serisi oyunlarının en sevilen noktalarından biri de oyunlardaki karakterlerin aslında halktan biri olmasıdır. Profesyonellikle pek de alakası olmayan bu karakterler oldukça komik durumlara ve gerçekçi oynanış biçimlerine yol açmaktadır. Bu nedenle oynadığımız karakterler hatalar yapabiliyor ve bu durum sonuçlara ve gerçekçi oynanışa yol açıyor. The Town filmi de bir banka soygunu ekibinin başındaki kişinin yaptığı hatanın sonuçlarını beyazperdeye taşıyor.

Boston şehrinin Charlestown bölgesi hırsızlıkla ve hırsız çeteleriyle ünlüdür. Bu bölgede banka soyguncularının liderliğini yapan Dough MacRay, kaçırdığı banka müdiresine aşık olarak yaptığı hata sonucunda ekibini ve kendini oldukça zor bir duruma sokuyor.

Baby Driver (Tam Gaz)

Vizyon tarihi: 2017

Tür: Aksiyon, Suç, Müzik

IMDb puanı: 7,6

Oyuncular: Ansel Elgort, Jon Bernthal, Jon Hamm, Eiza Gonzalez

GTA serisi ilk oyunlarından bu yana sürüşe oldukça önem veriyor. Arabaların ve sürüşün ön planda olduğu birçok görev bulunuyor. Bu nedenle Baby Driver, GTA görevi olsa sırıtmayacak bir konuyu işliyor. Filmde müzik dinlemeyi oldukça fazla seven ve kendi mikslerin hazırlayan Baby, zorunluluktan suç dünyasına karışan bir karakter.

GTA oyunlarında da karakterlerimizin istemeden kendilerini suç dünyasının ortasında bulduğunu defalarca oynadık ve izledik. Baby Driver filminde de neredeyse olağanüstü sürüş yeteneklerine sahip olan Baby, soyguncular için kaçış şoförlüğü yapıyor. Baby’e en çok benzeyen GTA karakterini düşündüğümüzde ise aklımıza ilk olarak GTA V’ten Franklin geliyor.

Menace II Society

Vizyon tarihi: 1993

Tür: Suç, Dram, Gerilim

IMDb puanı: 7,5

Oyuncular: Tyrin Turner, Larenz Tate, June Kyoto Lu, Toshi Toda

1991 yılında çıkan ve ABD’nin Compton şehrinin şiddet dolu yönünü ortaya çıkaran Boyz ‘N the Hood filminden sonra Ghetto türünde bir başka başyapıt olan Menace II Society, GTA: San Andreas ile güçlü bağları olan bir film olarak karşımıza çıkıyor. Bu filmde; tıpkı San Andreas oyunundaki CJ gibi daha iyi bir hayata sahip olmak isteyen Afro Amerikalı genç Caine Lawson’ın suçtan kaçınmaya çalışmasını izliyoruz.

Suçun bir seçim değil zorunluluk olduğunu anlatan Menace II Society, aslında CJ’in oyunda içerisinde bulunduğu durumu, Caine karakteri ile bizlere anlatıyor. Ayrıca filmde yer alan O-Dog karakteri, GTA V’te bulunan Lamar karakterine ilham kaynağı olurken, filmdeki Hughes Brothers, büyük ölçüde San Andreas’taki Grove Street Ailesi’ni temsil ediyor.

Drive (Sürücü)

Vizyon tarihi: 2011

Tür: Suç, Dram

IMDb puanı: 7,8

Oyuncular: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks

Kendi başına bir GTA oyunu edebilecek senaryoya sahip olan Drive, Hollywood’da dublörlük yapan bir araba sürücüsünün geceleri soygunlara katıldığı ikili yaşantısını konu alıyor. Oldukça iyi araba kullanan isimsiz sürücümüz (Ryan Gosling), geceleri soygunların vazgeçilmez kaçış şoförü olarak suç dünyasında yer almaktadır.

Oldukça güzel komşusu Irene’nin hapisteki kocasına da yardım etmeyi kabul eden Sürücü, kendini daha çok suç dünyasına gömülmüş bir hâlde bulur. Hem kendi hayatını hem de Irene ve çocuğunu tehlikeye atan karakterimizin ise kurtulmak için tek çaresi araba sürmek olacaktır.

The Boondock Saints (Şehrin Azizleri)

Vizyon tarihi: 1999

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

IMDb puanı: 7,8

Oyuncular: Willem Dafoe, Sean Patrick Flanery, Norman Reedus, David Della Rocco

Yine tek başına bir GTA oyununa uyarlanabilecek senaryoya sahip olan bir diğer film The Boondock Saints, oldukça ilginç bir anti-kahraman hikâyesini beyazperdeye taşıyor. GTA oyunları da bildiğiniz üzere bir dizi anti-kahramanların üzerine kuruluyor. İki İrlandalı kardeşin yozlaşmış Boston şehrindeki kötülerle mücadele ettiği bu filmde, bu iki kardeş polise güvenmek yerine adaleti kendileri sağlıyor.

Bu ikizlerin ortadan kaldırdıkları insanlar genelde mafya üyesi ve uyuşturucu taciri gibi kişiler oldukları için halk sesini çıkarmıyor ve hatta iki kardeşin peşine düşen FBI ajanı bile Şehrin Azizleri’nin yaptığı işlere içten içe hayranlık duyuyor. Şehrin Azizleri barındırdığı şiddet ve argo dolu diyalogları ile de GTA oyunlarını aratmıyor.

Carlito’s Way (Carlito’nun Yolu)

Vizyon tarihi: 1993

Tür: Suç, Dram

IMDb puanı: 7,9

Oyuncular: Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller

Carlito’s Way, uyuşturucudan yakalana ve hapis yatan eski mafya üyesinin; suç dolu günlerini geride bırakarak düzgün bir hayat yaşamaya çalışmasını anlatıyor. Fakat kolayca tahmin edilebildiği üzere, Carlito’nun geçmişi kolay kolay peşini bırakmıyor.

İçerisinde bulunan karakterler bakımından GTA oyunlarına ilham olan Carlito’s Way, GTA Vice City oyunundaki yozlaşmış avukat - mafya babası ilişkisine de ilham oluyor. Carlito’s Way’in GTA serisine verdiği en büyük ilham ise GTA Vice City’deki Ken Rosenberg karakteri oluyor. Bu yozlaşmış avukat, direkt olarak Carlito’s Way filmindeki avukat Kleinfeld karakterinden esinleniliyor.

Heat (Büyük Hesaplaşma)

Vizyon tarihi: 1995

Tür: Dram, Suç, Gerilim

IMDb puanı: 8,2

Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight

90’ların efsane oyuncu kadrosuna sahip olan popüler soygun filmi Heat, bir değil iki büyük GTA oyununda bulunan iki soygun görevine ilham kaynağı oluyor. GTA V oyununda yer alan Blitz Play isimli zırhlı araç soygunu görevi ve GTA IV’te yer alan oyunun en zor ve büyük görevi Three Leaf Clover, bu filmden büyük esintiler taşıyor.

Üç kişilik bir suç çetesinin hikâyesinin anlatıldığı bu filmde yer alan soygun ihbarı sonucunda polis baskını, GTA IV’teki bahsettiğimiz soygun görevinin ardından neredeyse filmle aynı şekilde işlenmektedir. Bunların yanı sıra yine GTA IV’teki Three Leaf Clover soygun görevinde karakterler; filmdeki karakterlerin kıyafetlerinin, maskelerinin, silahlarının ve para çantalarının aynılarını taşımaktadırlar. Ayrıca filmde yer alan Neil McCauley karakteri daha sonradan GTA V oyunundaki Michael De Santa, Waingro ise yine GTA V’teki Trevor karakterine ilham kaynağı olmuştur.

Scarface (Sicilyalı)

Vizyon tarihi: 1983

Tür: Suç, Dram

IMDb puanı: 8,3

Oyuncular: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Robert Loggia

Serinin en popüler oyunlarından olan GTA Vice City’nin açık açık ilham aldığı ve bunu saklamadığı film olan Scarface, 1980’lerin ve Al Pacino’nun en çok övülen filmlerinden birisi. Tony Montana isimli Küba’dan ABD’ye göç eden bir suçlunun mafya içerisinde yükselmesini izlediğimiz bu filmde, Tony Montana karakterinden, filmde yer alan mekânlara kadar birçok detay GTA Vice City oyununda da direkt olarak kullanılıyor.

1980’lerde Miami’de geçen Scarface’ın atmosferi, GTA Vice City’de de direkt olarak kullanılmıştır. Filmin sonuyla hemen hemen aynı sona sahip olan Vice City oyununda, Tony Montana’nın mâlikanesi ve gittiği gece kulübü de birebir şekilde yer alıyor. Ayrıca bunların yanı sıra filmin ünlü sahnelerinden bazıları da görev olarak GTA Vice City’de karşımıza çıkıyor.

Taxi Driver (Taksi Şoförü)

Vizyon tarihi: 1976

Tür: Suç, Dram

IMDb puanı: 8,3

Oyuncular: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Leonard Harris

Başarılı yönetmen Martin Scorsese’nin en iyi filmi olarak kabul edilen Taxi Driver, kültleşmiş Travis Bickle karakteri ile sürüş odaklı ve iki boyutlu ilk GTA oyunlarına da ilham kaynağı oluyor. Uyuyamayan ve geceleri taksicilik yapan; şehirdeki bütün vatandaşların ve politikacıların yozlaşmış olduğunu düşünen psikopat karakter Travis, 1997 yılında çıkan orijinal GTA oyununda mohawk saç tarzıyla destek karakter olarak yer alıyor.

GTA oyunlarının Taxi Driver filmine verdiği en büyük referans oyunda bulunan Travis karakteri olsa da daha sonra 2005 yılında çıkan Liberty City Stories oyununda, Bickle’76 isimli gizli bir taksi bulunuyor. Genel olarak da geceleri şehirde araba süren bir psikopat karakter düşündüğümüzde, akıllara ilk olarak GTA oyunları geliyor.

İzlerken GTA serisi oyunlarının havasını yakalayabileceğiniz film tavsiyeleri yaptığımız listemizin sonuna geldik. GTA oyunlarının atmosfer, oyunların barındırdığı suç, soygun ve benzeri unsurlar dolayısıyla birçok dönem ve suç filminde hissedilebiliyor. Sizler listede bulunan filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listedeki filmlerden hangilerini izlediniz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.