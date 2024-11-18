Roblox, 13 Yaş Altındaki Çocukların Mesaj Atmasını Engelleyecek

Roblox, 13 yaşın altındaki çocukların oyun dışında mesajlaşmalarına izin vermeyecek. Çocuklar oyun içinde mesajlaşmak için de ebeveynlerinin iznine ihtiyaç duyacak.

Roblox, çocukların korunması için yeni adımlar atıyor. Platform, 13 yaşın altındaki çocukların oyun içinde ve dışında kurabilecekleri iletişimi kısıtlama yoluna gidiyor. Bugünden itibaren, 13 yaşın altındaki çocuklar, Roblox dışındaki kişilere mesaj atamayacaklar. Ayrıca oyun içinde de mesajlaşma için ebeveynlerinden onay almaları gerekecek. Bu özellik 2025'in ilk çeyreğine kadar gelmeyecek.

Bu düzenlemeler, Roblox'un son dönemde çocukların korunması konusunda başarısız olduğu yönündeki eleştirilerin ardından geldi. Yakın zamanda Bloomberg gibi büyük platformlarda çıkan incelemelerde, platformun çocuk tacizcileri tarafından da kullanılabildiği ifade edilmiş, hatta Hindenburg Research Roblox'u "pedofili cehennemi" olarak nitelendirmişti.

Roblox uzaktan kontrol edilebilecek

Bu değişikliklere ek olarak Roblox, daha önce açıkladığı üzere ebeveynler için çocuklarının oyun içi aktivitelerini kısıtlamayı sağlayacak Böylece çocukların ekran süresi kısıtlanabilecek, yaptıkları aktiviteler denetlenebilecek. Daha önce anne babaların bu tür bir kontrol için çocuklarının cihazlarına fiziksel olarak erişebilmesi gerekiyordu.

Roblox ayrıca artık oyunları tanımlamak için yaş gruplarına özel derecelendirmeler yerine etiketler kullanmaya başlayacak. Bu da çocukların erişebilecekleri içerikleri kısıtlamaya yarayacak. Örneğin 9 yaşın altındaki çocuklar sadece "minimal" ya da "hafif" etiketine sahip oyunlara erişebilecekler. Ayrıca 13 yaşın altındaki kullanıcılar sosyal zaman geçirme uygulamalarına ya da serbest çizim yapılabilen oyunlara erişemeyecek.