Roblox'tan Açıklama: "Yasak Kaldırılırsa Türkiye'de Ofis Açarız"

Roblox, Türkiye'nin ağustos ayından bu yana devam eden erişim yasağını kaldırmasının ardından Türkiye'de ofis açmayı planladıklarını açıkladı.

Dünyanın en popüler video oyunlarından biri olan Roblox, Türkiye'de yaklaşık 2 aydır yasaklı durumda. Konuyla ilgili pek çok soru işareti öylece durmaya devam ederken Roblox'ten konuyla ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Yapılan açıklamaya göre Roblox, erişim engelinin kaldırılması halinde Türkiye'de bir ofis açacak ve yetkililerle doğrudan iletişim halinde olacak.

Açıklamasında "Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır." ifadelerini kullanan Roblox, aslında hem hükümetin hem de oyuncuların memnun olacağı bir teklif sunmuş oldu.

Roblox'un Türkiye'de ofis açacağını ifade ettiği açıklama şu şekilde:

"Roblox'un, öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle iş birliği yapmaya kararlıyız.



Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak iş birliği içindeyiz."