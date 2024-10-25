Roblox'a Yeni Ebeveyn Kontrol Özellikleri Geliyor

Roblox, ebeveynlerin çocuklarının kiminle iletişim kurduğunu ve ekran sürelerini takip edebilecekleri özellikleri devreye alıyor.

Son dönemde sık sık tartışılan oyunlardan biri olan Roblox, ülkemizde de erişim yasağı ile gündeme gelmişti. Sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde de benzer sorunlar yaşayan Roblox, oyun üzerinde ebeveynlerin kontrolünü arttıracak yenilikleri devreye almaya hazırlanıyor.

Şirketin ebeveynlere gönderdiği e-postaya göre, "ebeveyn ayrıcalıklarına sahip Roblox hesapları" önümüzdeki ay kullanıma açılacak. Bu hesaplar sayesinde ebeveynler, kendi cihazlarından çocuklarının ekran süresini ve arkadaşlarını takip edebilecek, denetimlerini arttırabilecek. Farklı yaş gruplarına göre farklı denetimler devreye alınabilecek.

Yaş gruplarına göre kademeli denetim

13 yaş altındaki kullanıcılar için bazı sohbet özelliklerinin kullanımı ebeveynlerinin iznine tabii olacak. İçerikler sadece yaş ile değil detaylı etiketlerle de belirtilecek. 9 yaş ve altındaki çocukların "Orta" derecede içerik olgunluğu etiketine sahip oyunları oynamaları için ebeveyn izni gerekecek.

Roblox hesapları şu anda, kullanıcılar tarafından seçilen yaş bilgisi ile anında oluşturulabiliyor ve hesaplar herhangi bir doğrulama da istemiyor. Yani çocukların denetimi sadece yaşlarını büyük girerek aşabilmeleri mümkün gözüküyor.

Yakın zamanda Hindenburg Research, platformu "pedofili cehennemi" olarak tanımladığı bir araştırma raporu açıklamıştı. Raporda yer alan iddialar arasında uygunsuz içerikler ve çocuk pornografisi ticareti iddiaları bulunuyordu. Roblox ise bu iddiaları reddetmiş ve güvenlik önlemlerinin "kapsamlı" olduğunu söyledi.