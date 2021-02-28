Roblox Yaşı Büyük Kullanıcıları Hedeflemek İstiyor

Dünyada 164 milyon aktif kullanıcısı olan Roblox’un halka arz edilmesi heyecanı herkesi sardı. Oyuncularının, %50’den fazlası Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan 16 yaş ve altında çocuklardan oluşması firmayı, daha büyük oyunculara yönlendiriyor.

2004 yılında David Baszucki ve Erik Cassel tarafından kurulan şirket, 10 Mart’ta halka arz edilecek. Borsa’da hisselerinin nasıl değer kazanacağı merak edilen Roblox’un harcama yapmaya daha elverişli bir kitleye ihtiyacı var. Firmanın yatırımlarını da bu yönde genişletmek istediği ve sürekli canlı olan bu dünyayı daha da büyütmek istediği belirtiliyor. Bu hedeflemenin altında borsa yatırımcılarına da güven sağlamak istediklerini belirtmek yanlış olmaz.

Baszucki’ye göre; “Birlikte konserlere gidebilecekleri, dans edebilecekleri, sohbet edip cosplay yapabilecekleri” bir kitleyle daha çok eğlenebileceklerini düşünüyorlar. Şirket Wonder Woman ve Aquaman film tanıtımları içinde ev sahipliği yapmıştı.

Kasım ayında Lil Nas X konserini 30 milyondan fazla kişi izledi

Roblox eğlenceli etkinlikler yapmayı bilen bir şirket olarak anılıyor. Koronavirüs tedbirlerinden dolayı geçtiğimiz kasım ayında iki gecelik bir online konser etkinliği yaptılar. 30 milyondan fazla izlenen rapçi Lil Nas X konseri basında ve oyuncular arasında büyük yankı uyandırmıştı. Aynı zamanda oyun Covid-19 salgınıyla beraber daha popüler bir hale geldi. Pandemi öncesine nazaran kullanıcıların sitede geçirdikleri zaman 2 katından daha fazla arttı böylelikle şirket büyümesini de arttırmış oldu.

Geçtiğimiz yıl yine halka arz edilmeyi planlayan şirketin başvurusunu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) inceleyerek “doğrudan listeleme” yapılmasını önerdi. Ocak ayında yatırımcı turu yapan Roblox ekibi 520 milyon dolar topladı. Yeni yatırımcıların da desteğiyle şirketin değeri Ocak 2020’de 4 milyar dolardan 29,5 milyar dolara çıktı.

Firmanın yaşı daha büyük oyuncularla beraber büyümelerini arttırıp, marka değerini katlayacak etkinliklere ev sahipliği yapabileceklerini düşünmesi oldukça doğal. Roblox Convention etkinliklerine velileriyle birlikte katılan çocuklardansa gençleri toplamak daha mantıklı. Firmanın okullardaki online derslere “Roblox” ile içerik sağlamak gibi bir isteği de var. Roblox ekosistemi daha ne kadar büyüyebilir yahut oyun çeşitliliği ne kadar artabilir zamanla anlayacağız gibi.

Sizler Roblox’un bu büyümesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce de Roblox küçük çocuklara daha mı uygun bir oyun?