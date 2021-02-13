Roblox'ta Eğlencenin Dibine Vuracağınız En İyi 13 Oyun

Pandemi etkisiyle evden çıkamadığımız şu günlerde, online oyuncuların sayısı da bir hayli arttı. Hal böyleyken biz de bugün sizlere Roblox platformunda oynayabileceğiniz, en güncel ve en eğlenceli oyunları listeleyeceğiz.

Küresel salgın nedeniyle tüm işlerimizi evden hallederken, boş vakitlerimizi değerlendirebileceğimiz oyunlara da yine evimizden erişebiliyoruz. Bunun yanı sıra oyun dünyası da, pandemi sebebiyle hiç olmadığı kadar hızlı büyümeye devam ediyor. Hâl böyleyken, çevrimiçi oyuncular da en iyi ve eğlenceli oyunları merak içerisindeler.

Biz de bugün sizlere; adını son dönemde sıkça duyduğumuz, 100 milyonu aşkın aylık aktif oyuncuya sahip olan Roblox isim platformda oynayabileceğiniz, en eğlenceli ve güzel oyunları listeleyeceğiz. Aynı zamanda listemizde oyunların oynanma sayıları ve açıklamaları da yer alıyor. Başlıkların üzerine tıklayarak, direkt olarak oyun sayfasına gidebilirsiniz. Dilerseniz hemen listemize geçelim;

Roblox'ta Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar

Piggy

Murder Mystery 2

Royale High

Welcome to Bloxburg

Dust: Wasteland Survival

Adopt Me!

Work at a Pizza Place

Jailbreak

Tropical Resort Tycoon

Vehicle Tycoon

Boxing Simulator

Theme Park Tycoon 2

Brookhaven RP

Toplam oynanma sayısı: 7.543.295.336

Listemizin ilk sırasında, arkadaşınızla oynayarak çok eğlenebileceğiniz Piggy yer alıyor. Korku türüne örnek verebileceğimiz bu oyunda, Piggy sizi avlamadan önce ondan kaçmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamandan sizinle aynı kaderi paylaşan oyuncular içerisindeki bir hain, Piggy’e yardım ederek, onun kazanması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kimi zaman elinde bıçağıyla, kimi zamanda kurduğu tuzaklarla bizi avlamaya çalışan Piggy size ulaşmadan önce, ondan kurtulmalısınız.

Toplam oynanma sayısı: 4.232.467.659

Roblox platformunun en çok oynanan oyunların birisi olan bu oyunu, dilimize “Katili Yakala” olarak çevirebiliriz. Bu oyun modunda bir katil, tüm masum oyuncuları öldürmeye çalışırken, masum insanlar da katile yakalanmadan canlı kalmaya çalışıyor. Aynı zamanda masum oyunculardan rasgele birine silah veriliyor. Silahı alan kişi “Şerif” olarak seçildikten sonra, katili etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Eğer yanlış kişiyi vurursa, oyunu kaybediyor. Arkadaşlarınızla beraber çok eğleneceğiniz bu oyunda, katil seçilme şansınızı Robux ile artırabilirsiniz.

Toplam oynanma sayısı: 5.408.519.133

Bu oyunda ise, Roblox Lisesi’nde bir öğrenci olarak başlıyorsunuz. Gerçek bir lise öğrencisi gibi davranacağınız bu oyunda, ev ödevlerinizi yaparak seviye atlayabilir, okuldaki derslerinize girerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda karakterinizin ruh haline göre kıyafetlerini seçebilir, çeşitli kulüplerde arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Gün boyunca derse girmeniz söylense de, gerçek hayatta yapmamanız gereken bir şeyi yapıp dersleri asabilirsiniz. Son cümleyi yalnızca bu oyun içerisinde savunuyoruz!

Toplam oynanma sayısı: 3.930.126.489

Platform içerisinde, en yüksek aktif oyunculara sahip oyunlardan biri olan WtB; Çok büyük bir şehir olan Bloxburg’da doğup, çevrenizi ve kendinizi tanımaya çalıştığınız bir oyun. Bu oyunda çeşitli işlerde çalışarak para kazanabilir, ev, araba satın alabilir ya da yürüyerek şehri gezintiye çıkabilirsiniz. Aynı zamanda kendi yaptığınız evinizde, arkadaşlarınızla parti yapma şansınız dahi var. GTA serisi sevenlerin, bu oyuna da bayılacağına eminiz. Unutmayın bu oyunda, imkanlar sonsuz.

Toplam oynanma sayısı: 3.117.097

Çoğu kullanıcı tarafından bilinmeyen ve nedensiz bir şekilde popüler olmayan bu oyun; bizce platformun en iyi oyunların birisi. Oyunda Arizona ve Nevada’nın kavurucu çöllerinde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Sıcak havanın sizi etkisi altına almasından önce, üssünüzden aldığınız eşyalarınızı ve haritanızı kullanarak yaşamınızı devam ettirmelisiniz. Arkadaş grubunuzla da oynayıp, birbirinize destek olabileceğiniz bu oyun çok kısa bir süre sonra beta modundan çıkarak, normal sürüm olarak oynayabilecek.

Toplam oynanma sayısı: 19.501.212.689

Listemizin en eğlenceli ve en popüler oyunlarından birine geldik; Adopt Me! Bu oyunda isterseniz evlatlık edinen anne baba, isterseniz de evlatlık edinilen çocuk olabiliyorsunuz. Diğer birkaç oyun gibi çok geniş olan haritada, ebeveyn olarak arkadaşlarınızla vakit geçirip, yeni ev alabilirsiniz. Bebeğinizin bakımını yaparken, gerçekçi bir sorumluluk duygusu hissedeceğinize eminiz. Ayrıca bebek olarak oynarsanız, ebeveynlerinizin yanı sıra evdeki minik hayvan dostlarımızla da daha çok vakit geçirebilirsiniz. Evinizin dekorlarına kadar değiştirebileceğiniz bu oyun, arkadaşlarınızla çok daha eğlenceli olacaktır.

Toplam oynanma sayısı: 3.026.150.292

Bu oyunumuz ise, adından da anlaşılacağı gibi pizzacıda çalıştığımız eğlenceli bir oyun. Çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz bu oyunda, kendi pizza dükkanınızı açıp, arkadaşlarınızla beraber çalışarak kâr elde etmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca gelen yemek siparişlerini belirtilen zamanda ekip olarak hazırlayıp, müşterilerinizi memnun etmeye de çalışmalısınız. Kazandığınız paralar ile, ev alabilir ve bütün ortaklar olarak aynı evde yaşayabilirsiniz.

Toplam oynanma sayısı: 4.720.668.991

Bu eğlenceli oyunda ise, isterseniz mahkûm, isterseniz de polis olabiliyorsunuz. Eğer mahkûm olursanız amacınız hapishaneden kaçıp, arkadaşlarınıza birlikte yeniden suç yaratmak oluyor. Ancak oyunda son güncelleme ile mahkûm olmak epey zorlaştı. Zaman zaman polislerden kurtulsanız da güncelleme ile gelen polis köpekleri başınıza epey dert olacaktır. Ancak siz “Polis olurum, polisle olurum ama polislik olmam” derseniz polis görevini de seçebilirsiniz. Böyle bir seçim yaparsanız amacınız kaçan suçluları yakalayıp, yeniden suç işlemelerini engellemek oluyor. Hayvan dostlarımız size bu konuda çok yardımcı olacaktır. Arkadaş grubunuzla daha çok keyfini çıkarabileceğiniz bu oyun, bir zamanlar platformun en çok oynanan oyunu olarak anılıyordu.

Toplam oynanma sayısı: 110.390.093

Art arda gelen güncellemeler ile hızla yükselişe geçen bu oyunumuz ise, tam anlamıyla evden çıkamadığımız bu günlerde size çok iyi hissettirecektir. Çünkü bu oyunda, tropikal bir iklimde tatil yeri inşa ediyoruz. Jetski, planör ya da ne isterseniz kullanarak adayı keşfedebilir, en güzel tatil köyüne sahip olabilirsiniz. Havuz başı partilerinden, planörle ada turuna kadar çok geniş bir eğlenceye sahip bu oyunu oynarken, arkadaşlarınızla geçirdiğiniz güzel yazları hatırlayacaksınız.

Toplam oynanma sayısı: 384.758.144

Roblox platformunun en güzel yarış oyunlarından birisi olan Vehicle Tycoon, Türkçe oynanabilmesi sebebiyle de büyük bir beğeni toplamış durumda. Kıran kırana geçen yarışları tamamlayarak, 45’den fazla aracı alabileceğiniz bu oyunda, aynı zamanda kendi arabanızı da modifiye edebiliyorsunuz. Aynı zamanda oyun içerisinde süratle başka arabalara çarparak onları diskalifiye de edebiliyorsunuz. Bu yönüyle arkadaşlarınızla aranızın açılmasına sebep olabilse de yine de arkadaş grubunuzla birlikte oynamanız size çok büyük keyif verecektir.

Toplam oynanma sayısı: 655.770.334

Bu oyunumuzda ise güçsüz ve zayıf bir insanken, çalışarak dünyanın en iyi boksörü olma yolunda ilerliyoruz. Çevrimiçi olarak da oynanabilen bu oyunda, arkadaşlarınızla antrenmanlar yapıp listenin tepesine çıkmaya çalışıyorsunuz. Ağırlık çalışmalarından, antrenman maçlarına kadar özenle hazırlanmış programınıza uyun ve “Demir yumruk” lakabını almayı hak edin.

Toplam oynanma sayısı: 570.823.244

En az ilki kadar keyifle olan bu oyunumuzda, arkadaşlarınız ile beraber kendinize bir lunapark inşa ediyorsunuz. Satın aldığınız arazi üzerinde keşfe çıkıp, uygun gördüğünüz alanlara da çeşitli oyuncaklar kurabileceğiniz bu oyunda, lunaparkınızı misafirlere daha çekici hale getirmek için de birçok oyun içi görsel bulunuyor. Parkınızın manzarasına kadar seçebildiğiniz bu oyun, misafirleriniz kadar size de eğlenceli anlar yaşatacak.

Toplam oynanma sayısı: 3.038.192.152

Listemizin son sırasında yine Roblox platformunun en popüler oyunlarından birisi yer alıyor. Bu oyunu sizlere en iyi “rol yapma” oyunu olarak tanıtabiliriz. Oyun içerisinde, Brookhaven şehrinde arkadaşlarınızla ya da beraber olmak istediğiniz insanlarla vakit geçirebilirsiniz. Aynı zamanda yeni ev satın alıp, içerisinde dostlarınız olduğu havalı arabanızla şehri keşfe de çıkabilirsiniz.