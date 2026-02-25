Tümü Webekno
Herkesin Evinde İsteyeceği 35.000 Pa Emiş Gücüne Sahip Robot Süpürge Roborock P20 Max Tanıtıldı

Roborock, premium segmentte konumlanan P20 Max robot süpürgesini tanıttı. Cihaz 35.000 Pa emiş gücü gibi harika özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Robot süpürge deyince akla gelen ilk markalardan biri olan ve ülkemizde de büyük ilgi gören Roborock, düzenli olarak yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyordu. Şimdi ise şirket, premium segmentte konumlanan ve her özelliğiyle büyülemeyi başaran yeni modeli P20 Max’i tanıttı.

Roborock P20 Max, her kullanıcının evinde isteyeceği özelliklerle geliyor. Robot süpürge standart su tanklı ve otomatik su tahliye özelliğine sahip olmak üzere toplamda 2 farklı versiyon ile sunuluyor.

Roborock P20 Max neler sunuyor?

352 mm x 350 mm ölçülerine ve yalnızca 79,8 mm yüksekliğinde kompakt bir tasarıma sahip Roborock P20 Max modeli, yapısıyla mobilyaların altını temizlemesinde ve dar alanlarda daha kolay hareket etmesinde çok yetenekli. Cihazda hassas bir navigasyon sistemi kullanılıyor ve büyük evler için daha uzun temizlik seansları sağlayan 6400 mAh'lik büyük bir lityum pil sunuluyor.

P20 Max, yüksek hızlı motoru ve optimize edilmiş hava akışı sayesinde 35.000 Pa gibi çok yüksek bir emiş gücü sunabiliyor. Saç dolaşmasını en aza indirmek için özel olarak tasarlanmış çift ana fırça ve kavisli yan fırçaları da var. Ayrıca halı basınçlı temizleme sistemi fırçaları liflerin derinliklerine kadar iterek inatçı kirleri çıkararak yumuşak yüzeylerde yüksek performans sağlayabiliyor.

Süpürge, şirketin en yeni Lift Chassis 3.0 sistemine de sahip. Bu sistem, 8,8 cm yüksekliğe kadar olan engelleri aşmak için yapay zekâ destekli tekerlek-ayak yapısı kullanıyor. Ayrıca engebeli yüzeylerde dengeyi artırmak için darbe emici iniş kontrolü ve koordineli tekerlek hareketi özellikleri de var. Bunlar dışında yapışkan lekelerle başa çıkmak için 60°C ısıtılmış su ile temizleme sistemine de sahip. Şarj istasyonu, 100°C yüksek sıcaklıkta paspas yıkama, sıcak hava ile kurutma ve otomatik toz toplama özelliklerini destekliyor.

280'den fazla nesne türünü tanımlayabilen Edge Structured Light 2.0 ile yapay zeka destekli engel tanıma özelliğine de sahp P20 Max modeli 622 dolarlık başlangıç fiyatıyla sunulacak. Otomatik su versiyonunun fiyatı ise 680 dolar olarak açıklandı.

