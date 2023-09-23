Robot yapımı sürecinin ayrılmaz bir parçası olan robotik kodlama artık pek çok farklı sektörde aranan bir beceri haline geldi. İş dünyasında size yeni kapılar açacak olan ve gelecekte belki de herkesin kullanacağı robotik kodlamayı bugünden öğrenebileceğiniz online kurslar var.

Eskiden bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz pek çok şeyi artık günlük hayatımızın içinde yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de robotlar. Tabii henüz etrafımızda insansı robotlar dolaşmaya başlamadı ama günümüzde pek çok sektörde aktif olarak robot teknolojilerinin kullanıldığını biliyoruz. Robot yapımı sürecinin de belki en önemli parçası elbette robotik kodlamadır.

Robotik kodlama aslında bildiğimiz kodlama ama dijital dünyada oluşturduğunuz bu kodlar, robot yapımı ile gerçekten de bir robotun parçalarının nasıl çalışacağına dair komutlar veriyor. Bu nedenle farklı mühendislik alanlarında her geçen gün robotik kodlama beceri ihtiyacı da artıyor. Tabii kim bilir belki ileride evlerimizdeki akıllı nesneler için bile küçük kodlar yazmamız gerekecek. O yüzden en iyisi henüz erkenken robotik kodlama online kurslarına katılmak.

Robot yapımı için robotik kodlama öğrenebileceğiniz online kurslar:

Ücretsiz robotik kodlama kursları: mBlock&mBot ile Robotik Kodlama: mBot Dersleri Arduino ile Robotik Eğitimi Temel Arduino Eğitimi Arduino ile Robotik Kursu Mblock ile Blok Tabanlı Kodlama Öğreniyorum mBot ile Robotik Programlama

Ücretli robotik kodlama kursları: A'dan Z'ye Arduino Dersleri ve Robotik Kodlama Projeleri Robotik Kodlama Eğitimi (Komple Uygulamalı) Arduino ile Kapsamlı Robotik Kodlama İleri Seviye Robotik Kodlama Eğitim Serisi Projelerle Robotik Kodlama Sıfırdan Arduino ve Robotik Eğitimi



Ücretsiz robotik kodlama kursları:

mBlock&mBot ile Robotik Kodlama: mBot Dersleri

mBlock&mBot ile Robotik Kodlama: mBot Dersleri başlangıç seviyesine uygun bir kurs. Eğitim sonunda mBot sensörü kodlamayı, mBlock 5 yazılımı kullanmayı ve genel kurulum aşamalarını öğrenmiş olacaksınız. Bunların yanı sıra mBot üzerinde yaşanan bir hatanın çözüm yolları hakkında da temel bilginiz olacak.

Kurs hakkında çok daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Arduino ile Robotik Eğitimi

Arduino ile Robotik Eğitimi için hiçbir ön hazırlığa ya da araca ihtiyacınız yok çünkü bu kurs Arduino kodlama merakı olan herkese açık. Eğitim, algoritma ve akış şeması gibi en temel bilgilerle başlıyor. İlerledikçe Arduino kartını ve programını tanımaya başlıyorsunuz. Yeterince öğrendikten sonra projeler geliştirmeniz mümkün.

Kurs hakkında çok daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Temel Arduino Eğitimi

Temel Arduino Eğitimi; robotik kodlamada temel seviyeye gelmek, temel Arduino bilgisine sahip olmak ve kendini geliştirip uzman olmak isteyen her yaştan kişiye hitap ediyor. Eğitimin sonunda bir Arduino donanımı ve yazılımı ile temel işlevleri yerine getirecek hale geleceksiniz.

Kurs hakkında çok daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Robot Yapımı İçin Arduino ile Robotik Kursu

Arduino ile Robotik Kursu, Arduino kullanarak robot yapmak ve yeni projeler geliştirmek isteyenlere hitap ediyor. Öğrenmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum diyorsanız bu eğitim tam size göre. Kurs sonunda robotik dünyasında en sık kullanılan temel kodları öğrenmiş olacaksınız.

Kurs hakkında çok daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Mblock ile Blok Tabanlı Kodlama Öğreniyorum

Mblock ile Blok Tabanlı Kodlama Öğreniyorum eğitimi sonunda animasyonlar oluşturabileceğiniz, oyun kurgulayabileceğiniz ve farklı robot kodları hazırlayabileceğiniz mBot programı hakkında temel bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Kursa, kodlama meraklısı herkes katılabilir.

Kurs hakkında çok daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

mBot ile Robotik Programlama ve Robot Yapımı

mBot ile Robotik Programlama kursunda Scratch ve MBlock uygulamaları ile mBot’u kontrol etmeyi öğreniyorsunuz. mBlock ve mBlocky programlama dillerini öğrendiğiniz eğitim sonunda mBot programlaması yapabilecek ve mBot sensörlerini kullanabilecek hale geliyorsunuz.

Kurs hakkında çok daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ücretli robotik kodlama kursları:

A'dan Z'ye Arduino Dersleri ve Robotik Kodlama Projeleri

En popüler robotik kodlama kurslarından olan A'dan Z'ye Arduino Dersleri ve Robotik Kodlama Projeleri ile Arduino kartlarını kullanmayı, nesnelerin internetini, elektronik devre çizim uygulamalarını, bilgisayar ve telefon kontrollü uygulamaları, kablosuz haberleşme yöntemlerini öğrenmiş olacaksınız.

Kurs hakkında çok daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Robotik Kodlama Eğitimi (Komple Uygulamalı)

Robotik Kodlama Eğitimi (Komple Uygulamalı) kursu sonunda C++ dilinin temel özelliklerini, Arduino sistemini, datasheet yapısını, VSCode PlatformIO yapısını, NodeMCU modülünü, Firebase veritabanı, OrangePi-PC pin çıkışlarını öğrenmiş olacaksınız ve ayrıca 25’den fazla robot kodlama projesi gerçekleştireceksiniz.

Kurs hakkında çok daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Arduino ile Kapsamlı Robotik Kodlama

Arduino ile Kapsamlı Robotik Kodlama kursu gerçekten de başlangıç seviyesinden tutup sizi uzmanlık seviyesine kadar çıkarmayı hedefliyor. Eğitim boyunca gerçekleştireceğiniz projeler sayesinde öğrendiklerinizin hiçbiri teoride kalmayacak, hepsini gerçek anlamda nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız.

Kurs hakkında çok daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İleri Seviye Robotik Kodlama Eğitim Serisi

İleri Seviye Robotik Kodlama Eğitim Serisi özellikle nesnelerin internetine odaklı bir eğitim sunuyor. Akıllı ev eşyalarının dünyasına gireceğiniz eğitim sonunda bir sesli asistan uygulaması yapacak ve sesli komutlar sayesinde pek çok farklı elektronik işlemi gerçekleştirebileceksiniz.

Kurs hakkında çok daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Projelerle Robotik Kodlama ve Robot Yapımı

Projelerle Robotik Kodlama kursu temelden, algoritma mantığı ile başlıyor. Python ile tanışacağınız kursta Arduino sistemi ile neler yapabileceğinizi göreceksiniz. 3 boyutlu tasarımdan baskı sürecine ve yazıcıyı kullanmaya kadar pek çok konuda gerçek bir uzman olarak bu eğitimi tamamlayabilirsiniz.

Kurs hakkında çok daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sıfırdan Arduino ve Robotik Eğitimi

Herhangi bir programlama bilginiz olmasa bile Sıfırdan Arduino ve Robotik Eğitimi kursu ile birlikte bu dünyaya hızlı bir giriş yapacaksınız. Temel algoritma bilginiz varsa işiniz daha kolay ama yine de sıkı çalışırsanız kurs sonunda saksı sulama sistemi, trafik lambası ve hatta yılan oyunu yapabilirsiniz.

Kurs hakkında çok daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Robot yapımı sürecinin en önemli parçası olan robotik kodlama eğitimi alabileceğiniz en iyi online kurslardan bazılarını listeledik. Emin olun eğer gerçekten sıkı çalışırsanız birkaç eğitim sonunda bir uzman olmamak için hiçbir nedeniniz yok.