Her birimizin içsel dünyasında gizli kalmış olan duyguları, düşünceleri ve davranışları keşfetmek, sadece bireysel gelişimimize katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda etrafımızdaki insanları anlamamıza ve ilişkilerimizi güçlendirmemize olanak tanır. Eğer siz de insan psikolojisinin derinliklerine dalmak istiyorsanız, işte size başlangıç yapmanız için tavsiye edeceğimiz yerli-yabancı psikoloji kitapları.

Farklı psikolojik yaklaşımları ve konuları ele alarak zengin bir perspektif sunan psikoloji kitabı tavsiyeler listemizden ilgi alanınıza uygun bir eser bulabilirsiniz.

Dünya üzerinde hem akademik çevrelerde hem de genel okuyucular tarafından popüler olan ve sizi insan zihninin derinliklerine götürecek yerli ve yabancı psikoloji kitaplarını konuları ve yazarları ile derledik.

Yerli-yabancı psikoloji kitabı tavsiyeleri:

Bilinçaltı / Sigmund Freud

Totem ve Tabu / Sigmund Freud

Çağımızın Nevrotik Kişiliği / Karen Horney

İnsan Olmanın Psikolojisi / Abraham Maslow

Seninle Başlamadı / Mark Wolynn

İnsan Olmak / Engin Geçtan

Bir Psikiyatristin Gizli Defteri / Gary Small, Gigi Vorgan

Var mısın? / Doğan Cüceloğlu

İnsanın Anlam Arayışı / Viktor Emil Frankl

Mutluluk Tuzağı / Russ Harris

Psikoloji kitabı denilince akla ilk gelenlerde biri: Bilinçaltı / Sigmund Freud

Dünyaca ünlü Bilinçaltı, Freud’un hastalar üzerinde nasıl çalıştığı ve uyguladığı ipnotizma tekniği hakkında bazı bilgileri içeriyor. Eğer daha önce hiç Freud okumadıysanız ve psikoloji kategorisinden en iyilerini arayıp okuma alışkanlıklarınızı değiştirecekseniz Bilinçaltı’nı kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bilinçaltının duyguları nasıl yok edeceği ve aslında bilinçaltının ne olduğunun cevaplarını bulacağınız kitap, vakalardan oluştuğu için de keyifle okuyabilirsiniz.

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İlkel ve günümüz toplumlarının karşılaştırıldığı Totem ve Tabu / Sigmund Freud

Konu psikolojik kitaplar olunca Freud’un pek çok kitabı öne çıkıyor. Ancak bunların arasındaki Totem ve Tabu, en çok konuşulanlardan biri. Çünkü kitap, Sigmund Freud’un en büyük eserlerinden biri olarak da kabul ediliyor. Din, toplum, cinsellik, çocukluk ve aile kavramlarının incelendiği kitapta, ilkel ve günümüz toplumları kıyaslanıyor.

Psikoloji kitap önerileri listesinde yer alsa da aslında Totem ve Tabu, sosyoloji ve antropoloji ile ilgilenenler için de tavsiye edilecek bir seçenek.

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Kendi çelişkileri ile yüzleşmek isteyenler için Çağımızın Nevrotik Kişiliği / Karen Horney

Karen Horney, Çağımızın Nevrotik Kişiliği kitabında nevrozlardaki kaygının, toplumsal ilişkilere ve her insanın iç dünyasına egemen olan çatışmalardan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Kendi çelişkileriniz ve açmazlarınızla yüzleşmek istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz.

Çağımızın Nevrotik Kişiliği de psikoloji kitabı öneriler listelerinin her zaman ilk sıralarında bulunuyor. Yazıldığı andan beri, birçok kişinin beğenisini alıp kütüphanelerde öne çıkanlar arasındaki yerini kaybetmiyor.

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Farklı bir bakış açısı kazanmak isteyenlere: İnsan Olmanın Psikolojisi / Abraham Maslow

Hümanist psikoloji deyince ilk akla gelen kitap, Abraham Maslow’un ''İnsan Olmanın Psikolojisi'' oluyor. “Ruh sağlığı anlaşılmadan ruh hastalıkları anlaşılamaz.” diyen Maslow, bireylerin ne gibi potansiyeller barındırdığını incelemenin insan türünün geleceği açısından önemli olduğunu da savunuyor.

İnsanın gücü yerine eksikliklerine yoğunlaşan kitap, bütüncü bakışın da örneklerinden biri. Eğer farklı bakış açılarını bütünsel kavrayış hâline getirmek istiyorsanız bu kitaba şans verebilirsiniz.

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Psikoloji ve genetik miras arasındaki ilişkiye yakından bakacağınız kitap: Seninle Başlamadı / Mark Wolynn

Yabancı psikoloji kitapları listesinde yer alan ve pek çok insanın okumayı tercih ettiği “Seninle Başlamadı” kitabı, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Travmaların nesilden nesile aktarılabilir olduğunu ele alan kitap, psikolojik rahatsızlığı olan kişiler için çözümün sadece kişide değil, genetik mirasta aranması gerektiğini vurguluyor.

Bilimsel veriler aracılığıyla sorunlarla yüzleşebileceğiniz kitap, 2017 yılında Türkçeye çevrilerek o günden beri ülkemizde de popüler psikoloji kitaplarında yer alıyor. Kitapta, geçmişten beri süregelen acıların yok edilmesinde etkili teknikler de bulunuyor.

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İnsan Olmak / Engin Geçtan kitabı günlük hayatta herkesin yaşadığı sorunlara ışık tutuyor.

Engin Geçtan’ın İnsan Olmak kitabı çok satan psikoloji kitapları arasındaki bir diğer eser. Türkiye’nin önemli psikiyatristlerinden biri olan Geçtan’ın bu kitabında, insanın kendisi ve çevresindeki diğer kişilerle yüzleşmesine katkı sağlanıyor.

Günlük hayatta herkesin yaşadığı sorunlara yer veren kitap, on iki bölümden oluşuyor. Toplumların var olduğu günden beri kişilerin toplumlardan etkilenişi kitapta işlenirken çocukluk zamanlarının ne kadar önemli olduğunun da altı çiziliyor. Güven duygusunun ehemmiyeti de vurgulanırken günümüz insanlarındaki yalnızlık, değersizlik, düşmanlık ve öfke gibi zorlanmalara da ışık tutuluyor.

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Çok satan psikoloji kitaplarından biri: Bir Psikiyatristin Gizli Defteri / Gary Small, Gigi Vorgan

Psikoloji deyince akla ilk gelen kitaplardan biri olan Bir Psikiyatristin Gizli Defteri, haftalarca çok satanlar listesinde yer aldı. Çeşitli baskıları ve farklı kapakları ile de herkesin kütüphanesinde bulunan bu kitap, psikolojik rahatsızlıkları sürekli dinleyen psikiyatristlerin bakış açısından anlatılıyor.

Dr. Gray Small’un Boston’dan Los Angeles’a kadar uzanan hikâyesi boyunca karşılaştığı tuhaf ve gizemli vakaların yer aldığı gerçek vakalar, akıl hastalıklarının ilginç dünyasını gözler önüne seriyor.

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Var mısın? / Doğan Cüceloğlu ile hayatta neyin önemli olduğunu anlayabilirsiniz.

Doğan Cüceloğlu, Türkiye’nin önemli isimlerinden biri ve karşımıza birçok kitabı ile çıkıyor. Bunlardan biri olan “Var mısın?” kitabı da beğeni toplayan eserlerinden biri. Hayatta neyin önemli olduğunu anlama ve merak duygularına sahip çıkma konularını işlemiş Doğan Cüceloğlu’nun Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden oluşan kitabı okuyunca kendinize şu soruyu soracaksınız: Zorluklarla başa çıkmaya ve içimdeki gücü keşfetmeye var mıyım?

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Etkisi uzun sürecek kitaplardan bir diğeri İnsanın Anlam Arayışı / Viktor Emil Frankl

30’un üzerinde dile çevrilen ve 15 milyondan fazla satan bu kitap, baş ucu kitaplarınızdan biri olabilir. 20. yüzyılın öncü psikiyatrlarından biri olan Viktor Frankl’nin bu kitabında, yazarın logoterapinin ilkeleri II. Dünya Savaşı sırasında toplama kampındaki deneyimleri ile anlatılıyor.

“Anlam”ı keşfetmeye yardım edecek süreci paylaşan yazar, yaşamın anlamı hakkında sorular sormayı bırakmamız gerektiğini de aktarıyor. “İnsanı, insan yapan nedir?” sorusuna da cevap vermeye çalışan kitap, akıcılığı ile de kolayca okunabiliyor. Okuduktan sonra bir süre etkisinden çıkamayacağınız psikoloji kitap tavsiyesi istiyorsanız İnsanın Anlam Arayışı kitabını okuyabilirsiniz.

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Yaşamını daha anlamlı kılmak isteyenler için Mutluluk Tuzağı / Russ Harris

Kitap önerisi listemizin son sırasında ise Russ Harris’in Mutluluk Tuzağı kitabı yer alıyor. Kitapta yer alan teknik ve uygulamalarla, stres ve kaygının yer aldığı günümüz dünyasında yaşamı nasıl daha anlamlı kılınabileceğinin haritası sunuluyor.

Mutluluğu yakalamaya çalıştıkça daha da depresyona giriyor ve daha iyi bir hayat için bütün olumsuz duyguları yok etmek gerektiğini düşünüyorsanız kitabı hemen alıp okumaya başlayabilirsiniz. Bu kitaptan sonra mutluluğa dair bütün algınız değişecek ve tatmin olacağınız başka bir hayatın kapıları aralanacak.

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Psikoloji kitaplarına ilginiz varsa ve tavsiye edeceğiniz kitaplar bulunuyorsa yorumlara bekliyoruz.

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