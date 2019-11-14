Bilim İnsanı, Dünyanın İlk Cyborg'u Olmaya Hazırlanıyor

Terminal bir kas kaybı yaşayan İngiliz bilim insanı, dünyanın ilk tam Cyborg’u olmak için geçişi tamamladığını söylüyor. Dr.Peter Scott-Morgan’ın vücudundan bölümler, robot parçaları ile değiştiriliyor.

61 yaşındaki Dr. Peter Scott-Morgan’a 2017 yılında motor nöron hastalığı tanısı konuldu. Ancak İngiliz bilim insanı kaderine teslim olmadı. Bilimin başarabildiklerinin sınırlarını zorlamaya karar veren Morgan, tamamen robotik olmaya karar verdi. Morgan'ın verdiği kararın ardından vücudundaki bölümlerin robot parçaları ile değiştirilmesi için çalışılmaya başlandı.

Dr. Peter Scott-Morgan, kendi vücudu üzerindeki robotik çalışmaları sırasında bir dizi karmaşık ve riskli ameliyat geçirdi. Bu çalışmalar, herhangi bir kasını kaybetmeden yüzünün gerçekçi bir bilgisayar kopyasını çıkarmasını da içeriyordu.

Bilim insanının yüzünün bilgisayar kopyası, yapay olarak vücut dilini kullanarak yanıt verecek şekilde tasarlandı. Morgan, yüzünün bilgisayar kopyasının sadece gözlerini kullanarak birden fazla bilgisayarı kontrol etmesini sağlayacak bir göz izleme teknolojisi üzerinde de çalıştı.

Robotik uzmanının, robot geçişindeki son prosedür, sesini başarılı bir şekilde robotik hale getirmesiydi. Dr.Peter Scott-Morgan, ses tellerinin alınmasının ardından robotik sesi kullanmaya başladı.

Dr. Scott-Morgan, bu ses değişimini daha önce Peter 1.0’ın sonu Peter 2.0’ın başlangıcı olarak tanımlamıştı. Robotik uzmanı, bu hafta yayınladığı bir sosyal medya gönderisi ile “Peter 2.0 artık çevrimiçi” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Dr. Peter Scott-Morgan, yaptığı paylaşımda, “24 gün yoğun bakımdan sonra evdeyim. Tüm tıbbi prosedürler tamamlandı. Bu büyük bir başarı. Darth Vader’dan çok daha sessiz olan mini ventilatörüm nefes almamı sağladı. Bütün sesler sentetik ama yinede benim sesim gibi” dedi.

Hayatta kalmak için robotik çalışmalarına devam eden Dr.Scott-Morgan, hayatı boyunca devlet kurumlarında, bankalarda ve büyük şirketlerde çalıştı. Peter, şimdi bu bilimsel uzmanlığını Peter 2.0 olmak üzere diğer uzmanlarla beraber kullanıyor.

Kendi internet sitesinde yayınladığı özgeçmişinde Peter, “ Peter 2.0 derken “bir Cyborg” demek istiyorum. “Cyborg” derkende herhangi bir eski Cyborg’dan bahsetmiyorum. 13.8 milyar yıldır yaşamış en gelişmiş insan sibernetik organizması. Dünyanın ilk Cyborg’u olmayı planlıyorum. Vücudumdaki neredeyse her şey geri dönüşü olmayacak şekilde değişecek” diyor.