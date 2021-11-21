Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Amazon iş birliğiyle kasasız şube açarak yeni bir çalışma tarzını deneyimlemeye başladı. Bununla birlikte mağazada kasiyer bulunmayacak, ödemeler dijital ortamda yapılacak.

Yıllar önce, insanın fiziksel gücünün çok daha önemli olduğu dönemlerde, teknolojinin geliştiği yönündeki haberlere yönelik insanlar ileriki dönemlerde robotların kendilerini işsiz bırakacakları yorumunda bulunurlardı. Bu yorumlardaki robotlar tabi elleri, ayakları olan robotlardı belki ama her ne kadar şekil itibariyle tutarlı eleştiriler olmasa da diğer yönüyle haklı bir eleştiri olduğunu görebiliyoruz.

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatın birçok alanında da yenilikler kendisini gösteriyor. Özellikle sanayi alanında insan gücünün yerine geçen teknoloji, gündelik yaşam içerisinde de karşımıza çıkıyor. Birçok iş kolunun ardından, bu teknolojiler şimdi kasiyerlerin işini elinden almaya hazırlanıyor. Amazon Go ile birlikte yaygın olarak başlayan dijital ödeme yöntemine Starbucks da katıldı.

2022 yılında kasasız iki şube daha açılacak

1971 yılında hizmet vermeye başlayan ve o tarihten günümüze kadar dünya genelinde on binlerce şubesiyle dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri haline dönüşen Starbucks, kasasız ve kasiyersiz mağazasını ABD’nin New York şehrinde açtı. Starbuck ve Amazon iş birliğinde hizmete açılan mağazada, Amazon’un “Just Walk Out” adını verdiği teknolojisi kullanılacak ve dijital ortamda ödeme yapılacak.

Bu mağazada yine normal mağazalardaki gibi barıştalar bulunacak ve kahveyi hazırlayacaklar fakat kasa ve kasiyerler bulunmayacak. Ayrıca müşteriler mağazada oturma imkanına da sahip olacaklar. Starbucks ve Amazon iş birliğiyle yine ABD’de 2022 yılında en az iki kasasız şube daha açılacak. Starbucks ve Amazon’un yanı sıra birçok firma da benzer gelişmelere ayak uydurmaya çalışıyor. Örneğin Domino’s Pizza teslimatları gerçekleştirmek için kendi kendini süren araçlar üzerinde çalışıyor.