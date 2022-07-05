Robotların Teslim Edeceği Porno Kiralama Dönemi Başlıyor!

Bir şirket, sanal gerçeklik gözlüğü ve bu gözlüğe yüklenmiş sanal gerçeklik destekli pornoları kiralamaya başladı. Bu garip hizmetin tamamen robotlarla sunulacak olması da işin farklı bir boyutu...

ABD'nin eğlence hayatıyla ünlü kenti Las Vegas'ta garip bir girişim devreye sokuldu. "VR Bangers" isimli bir şirket tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, müşterilere sanal gerçeklik ekipmanları ve sanal gerçeklik destekli pornolar kiralanacak. Üstelik tüm bu kiralama hizmetini robotlar gerçekleştirecek.

VR Bangers, uzun zamandır sanal gerçeklik destekli ve 3 boyutlu pornolar üzerinde çalışıyor. Hatta şirketin bir internet sitesi de var. Yeni girişim ise sektörde devrim yaşatacak. Las Vegas'ta pek çok kişinin porno film satın aldığını söyleyen VR Bangers yetkilileri, bu ürünlerin saklanmasında sorunlar olduğunu, bu yüzden de yeni bir çözüm ürettiklerini ifade ediyorlar.

Ekipmanlar, her kiralamadan sonra dezenfekte edilecek!

VR Bangers CEO’su Daniel Abramoviç tarafından yapılan açıklamalara göre; sanal gerçeklik desteklik porno filmler için Quest 2 isimli sanal gerçeklik ekipmanı kullanılacak. Quest 2'nin içerisine platformdaki porno videoları yükleyecek olan yetkililer, her kiralama işleminden sonra dezenfekte işleminin uygulanacağını ve müşterilerinin kafalarında soru işareti oluşturmayacaklarını söylüyorlar.

Şirkete göre ekipmanların teslimatları robotlarla yapılacak ve bu da insanlardaki utanma hissini ortadan kaldıracak. Üstelik bu işlem sırasında kimsenin bir şey anlamayacağı ifade ediliyor. Ancak bu pek de makul değil. Müşteri olduğunuzu varsayalım. Kapınıza bir robotun gelmesi bile çevredeki insanların dikkatini çekecektir. İlk zamanlar gizlilik sağlansa da hizmet yaygınlaştıkça, insanların sanal gerçeklik destekli porno izlemek için Quest 2 kiraladığını herkes anlayabilecek.

Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, her sektörde olduğu gibi porno sektöründe de kendisini göstermeye başladı. Hatta dünyanın en büyük porno platformlarından PornHub, internet sitesinde sanal gerçeklik destekli pornolara yer vermeye başladı. Diğer internet siteleri de PornHub'ın peşinden gitti. Şimdiyse bu koca dünya ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşanmış oldu. Robot teknolojileri gelişmeye devam ettikçe, bu teknolojinin porno sektöründeki yerinin daha da derinleşeceğini söyleyebiliriz.