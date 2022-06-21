Sünnet Korkusuna Karşı VR Gözlüğüyle Çizgi Film İzletiliyor

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir özel hastane, sünnet işlemi sırasında çocukların korkusunu önlemek için sanal gerçeklik gözlüğüne başvurdu. Çocuklar, işlem sırasında sanal gerçeklik gözlüklerinden çizgi film seyrediyorlar.

Erkek çocukların büyük bir çoğunluğunun gözünü korkutan sünnet işlemi için bugün ülkemizde alınan yeni bir yönteme başlandığı paylaşıldı. Ankara’nın Keçiören ilçesinde sünnet olan çocukların gerginliklerinin ve korkularının azaltılmasına yardımcı olmak için işleme sanal gerçeklik gözlüğüyle girdikleri açıklandı.

İlçedeki özel bir hastanede uzmanlar tarafından gerçekleştirilen işlemde paylaşılan detaylara göre çocuklar, işlem başlamadan sanal gerçeklik gözlüklerini takarak çizgi film izlemeye başlıyor. Çocuklar gözlükte içerik izlemeye devam ederken ise uzmanlar sünnet işlemini gerçekleştiriyorlar.

1.700 çocuk sanal gerçeklik gözlüğüyle sünnet olacak:

Söz konusu sünnet işleminin detaylarını paylaşan Lokman Hekim Etlik Hastanesi’nin Başhekimi Necmettin Din, uygulamanın çocukları sünnet işleminden uzaklaştırdığını vurguladı. Din, bu konuda çok başarılı olduklarını ve çocukların hastaneden güle oynaya ayrıldığını belirtti.

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Asena Ülkü Ünal ise yaptığı açıklamada sünnet organizasyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Ünal, sanal gözlüklerle çocukların ameliyatlarını farkında olmadan tamamlayarak ağlamadan evlerine gittiklerini ve bu kapsamda 1.700 çocuğun sünnet edileceğini paylaştı.