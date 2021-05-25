Rockstar, düzenlediği partilerle dünya çapında tanınan CircoLoco ile ortaklığa giderek kendi müzik stüdyosunu kurdu. Yaptıkları bu hamleyle iki şirket, video oyunlarının müziklerini dans kültürüyle birleştirmeyi amaçlıyor

Ortaya çıkışının üzerinden 8 yıl geçmiş olmasına rağmen GTA 5, listelerde üst sıralarda kalmakta zorlanmıyor. Grafikleri, oynanışı, haritası ve karakterleriyle uzun saatler geçirdiğimiz oyunun yeni nesilde de bizlerle olacağı tarih geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. GTA 5, başarısının büyük bir kısmını sürekli güncelleme alan ve devasa bir kitleye sahip GTA Online’a borçlu desek haksız sayılmayız.

Oyunun kendi müzik listesi bile ortalamanın fazlasıyla üstündeyken bir de 2018 yılında gelen After Hours güncellemesi, bizleri gece kulüpleriyle buluşturmuştu. Bu gece kulüplerinden sağladığımız yasal olan gelirimizi artırmanın bir yolu da daha üst düzey DJ’leri işe almaktı. Bu şekilde gece kulübümüz bir yandan bize gelir sağlarken öte yandan da farklı müzikler dinlememize imkân tanımıştı.

Rockstar ve CircoLoco ortaklığı

GTA 5'in yapımcısı Rockstar, dünya genelinde, düzenlediği partilerle tanınan CircoLoco ile ortak olarak kendi müzik stüdyosunu kurdu. Monday Dreamin' Blue adlı EP'lerini (bir parçadan fazla fakat bir albümden az sayıda şarkı bulunduran kayıtlar) 4 Haziran tarihinde yayınlayacak olan iki şirket, kalan parçaları haftalara yine EP şeklinde dağıtarak 9 Temmuz tarihinde tamamlanmış bir albüm olarak yayınlayacak. Albümde, GTA Online sayesinde tanıdığımız Dixon gibi DJ’lerin yanında Carl Craig, Luciano gibi ünlü DJ’ler de bulunacak.

Dünya genelinde sinema ve tiyatronun yanında gece kulüpleri de pandemi sebebiyle kapanmak zorunda kaldı. Bu ortaklıkla video oyunu müziklerini dans kültürüyle birleştiren iki şirket, dans müziğinin, gece kulüplerinin dışında da varlığını sürdürmesini amaçlıyor. Bu sayede Rockstar, çıkaracağı yeni oyunlarda bu ortaklığın faydasını görebilir ve üçüncü parti şirketlerle görüşmek zorunda kalmayabilir.

Monday Dreamin' adlı albümde yayınlanacak olan parçalar şu şekilde: