GTA 6 ile İlgili İpuçları Taşıdığı Düşünülen İlginç Görsel

Geçtiğimiz günlerde internet sitesine ilginç bir görsel ekleyen Rockstar Games, söz konusu görüntüyü bir yenisiyle değiştirdi. Yeni görsel, oyunseverlerin kafasını daha da karıştırdı çünkü Rockstar bu kez, bir logonun görselini de internet sitesine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Rockstar Games'in resmi internet sitesinde yer alan küçük fakat kafa karıştırıcı bir değişiklikten bahsetmiştik. İnternet sitesine bir görüntü eklediğini belirttiğimiz Rockstar Games, oyunseverlere GTA 6'da robotların da olabileceğini düşündürtmüştü. Şimdiyse yine aynı konuyla ilgili yeni bir gelişme ile karşınızdayız.

Rockstar Games, internet sitesine eklediği görseli, bir yenisi ile değiştirdi. Bu kez paylaşılan görsel, önceki görüntüye kıyasla daha da kafa karıştırıcı bir yapıya sahip. Çünkü Rockstar Games'in internet sitesine eklenen yeni görsel, tamamen farklı tasarlanmış bir Rockstar logosu. Üzerinde "R" harfinin bulunduğu logonun ne ile ilgili olduğunu anlamak ise mümkün değil.

Rockstar Games'in internet sitesine eklenen yeni görsel

Görselin ortasında yer alan logonun resmi Rockstar logosu olduğu aşikar. Ancak görselin arka planında yer alan detayların her birinden farklı bir anlam çıkarmak mümkün. Elbette Rockstar Games, bu görüntünün neyle ilgili olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu görüntü, Rockstar Games cephesinde bir şeylerin döndüğünün açık bir göstergesi. Çünkü Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin duyurusunu da Twitter logosunu değiştirerek yapmıştı. Hatta ilk etapta Rockstar Games'in bir oyun duyurduğu bile anlaşılamamıştı. İşte bu yüzden Rockstar Games'ten gelen logolu paylaşımlar, oyunseverler tarafından daima heyecanla karşılandı.

Rockstar Games'in GTA 6 ile ilgili olarak ortaya atılan iddialardan ve oyunseverlerin aylar süren bekleyişinden habersiz olma gibi bir durumunun olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Hal böyle olunca da Rockstar Games'ten böyle bir paylaşım yapılmış olması, oyunseverlerin akıllarına doğrudan GTA 6'yı getiriyor. Ancak şu an için yaşanan bu gelişmenin GTA 6 ile ilgili olduğunu söylemek, ne yazık ki mümkün değil.