NFT dünyasına her gün bir yeni isim daha ekleniyor. Ünlü isimlerin özel eşyaları ve hiç görülmemiş fotoğraflarıyla birlikte festival biletleri bile NFT olarak satışa sunulmaya başlandı. NFT dünyası artık çok büyük bir pazar yeri haline geldi.
Yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından geri dönüş yapan ünlü Amerikan dergisi Rolling Stone Live, NFT dünyasına girmek için kolları sıvadı. Rolling Stone, Coinbase ile yaptığı ortaklıkla özel NFT’ler oluşturduğunu duyurdu.
NFT koleksiyonu 12 dijital sanatçının eserlerinden oluşacak
Ünlü Amerikan dergisi Rolling Stone çalışmalarına yaklaşık iki yıllık bir ara vermişti. Verdiği aranın ardından Super Bowl etkinliklerinin duyurulmasıyla geri dönen Rolling Stone, dönerken yanında bir de NFT koleksiyonu getirmiş. Coinbase ortaklığıyla hazırlanan NFT koleksiyonu Super Bowl etkinliğiyle ilgili indirimler de sunacak. NFT koleksiyonunu alacaklarlar beraberinde etkinlik içerisinde bazı indirimlere de sahip olacak.
Her yıl büyük ses getiren Super Bowl etkinliğinde indirim kazanmak isteyenlerin bu koleksiyondaki sınırlı sayıda satışı olacak özel NFT'lere sahip olması gerekiyor. Kripto alanında en etkili 12 dijital sanatçının eserlerinden oluşan koleksiyondan bazı eserleri sizler için derledik.
İşte sanatçıların NFT koleksiyonunda yer alacak bazı eserleri
Deadfellaz
Elise Swopes
Boss Beauties
KidEight
MikeGrillMadeIt
MarkTheHabibi
Domino
Giant Swan
Alida Sun
Jeff Manning
Mister Goldie
Emonee LaRussa