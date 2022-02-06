Ünlü Amerikan dergisi verdiği iki yıllık aranın ardından geri dönmesiyle birlikte Coinbase ile yaptığı iş ortaklığıyla çıkartacağı NFT koleksiyonunu duyurdu. Koleksiyon 12 dijital sanatçının eserlerinden oluşacak ve Super Bowl etkinlikleri için özel indirimler sunacak.

NFT dünyasına her gün bir yeni isim daha ekleniyor. Ünlü isimlerin özel eşyaları ve hiç görülmemiş fotoğraflarıyla birlikte festival biletleri bile NFT olarak satışa sunulmaya başlandı. NFT dünyası artık çok büyük bir pazar yeri haline geldi.

Yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından geri dönüş yapan ünlü Amerikan dergisi Rolling Stone Live, NFT dünyasına girmek için kolları sıvadı. Rolling Stone, Coinbase ile yaptığı ortaklıkla özel NFT’ler oluşturduğunu duyurdu.

NFT koleksiyonu 12 dijital sanatçının eserlerinden oluşacak

Ünlü Amerikan dergisi Rolling Stone çalışmalarına yaklaşık iki yıllık bir ara vermişti. Verdiği aranın ardından Super Bowl etkinliklerinin duyurulmasıyla geri dönen Rolling Stone, dönerken yanında bir de NFT koleksiyonu getirmiş. Coinbase ortaklığıyla hazırlanan NFT koleksiyonu Super Bowl etkinliğiyle ilgili indirimler de sunacak. NFT koleksiyonunu alacaklarlar beraberinde etkinlik içerisinde bazı indirimlere de sahip olacak.

Her yıl büyük ses getiren Super Bowl etkinliğinde indirim kazanmak isteyenlerin bu koleksiyondaki sınırlı sayıda satışı olacak özel NFT'lere sahip olması gerekiyor. Kripto alanında en etkili 12 dijital sanatçının eserlerinden oluşan koleksiyondan bazı eserleri sizler için derledik.

İşte sanatçıların NFT koleksiyonunda yer alacak bazı eserleri

Deadfellaz

Elise Swopes

Boss Beauties

KidEight

MikeGrillMadeIt

MarkTheHabibi

Domino

Giant Swan

Alida Sun

Jeff Manning

Mister Goldie

Emonee LaRussa