Kaliforniya'da düzenlenen Coachella, her yıl binlerce kişinin katıldığı bir müzik festivali. Coachella'nın NFT koleksiyonu ise yakında satışa sunulacak.

Çoğumuzun Şeyma Subaşı sayesinde varlığından haberimizin olduğu Coachella, Kaliforniya’da düzenlenen bir müzik festivali. Bu yılki festivalde de Sweedish House Mafia, Doja Cat, Big Sean ve birçok isim daha sahne alacak.

Festival alanı ve konserler her ne kadar harika görünse de malesef ki bilet fiyatları oldukça yüksek. Her yıl binlerce katılımcının olduğu ve aynı anda birden fazla sanatçının sahne aldığı festival bu kez Şeyma Subaşı’nın paylaşımlarıyla değil; NFT dünyasına attığı adımla gündemde.

NFT satın alarak ömür boyu Coachella biletine sahip olabilirsiniz

Festival, FTX tarafından inşa edilen NFT koleksiyonunu 4 Şubat’ta satışa sunmaya hazırlanıyor. Koleksiyonun içinde 10 NFT’lik bir Coachella Keys Collection’da yerini alıyor. Bu 10 NFT’lik koleksiyona açık artırmayla sahip olan kişiler ise ömür boyu festival bileti ve Coachella tarafından üretilen sanal deneyimlere sonsuza kadar erişime hak kazanacak. NFT sahipleri festivali en önden izlemek ve ünlü şeflerin özel menülerini yemek gibi bir çok ayrıcalığa daha sahip olacak.

Dijital para piyasası ve sanal dünyanın her geçen gün daha da büyüdüğüne şahitlik etmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte festivallerin de NFT dünyasına adım atmaları beklenilen bir şeydi. Umuyoruz ki bu sene Şeyma Subaşı Coachella biletini almıştır böylelikle biz de gitmiş kadar oluruz.