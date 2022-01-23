Nirvana'nın hiç görülmemiş fotoğrafları, konserlerinden görüntüler ve GIF'lerle birlikte NFT olarak satışa sunulacak. Müzayedenin geliri iki kuruluş arasında bölünecek.

NFT'ler son dönemde kripto paralardan daha çok konuşulan yegane varlıklar olmaya başladı. NFT'lerin oyunlarda kullanılmasından NFT hırsızlıklarına kadar birçok konuyla gündeme gelen bu projeler, kimi zamansa enteresan haberlerle karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Black Sabbath'ın ünlü solisti Ozzy Osbourne'un kendi NFtTprojesini tanıtmak isterken birçok kişinin dolandırılmasına sebep olduğunu paylaşmıştık. İlgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz. Bu olayın üstüne müzik tarhinin efsanevi gruplarından olan Nirvana'nın da hiç görülmemiş fotoğraflarının NFT olarak satışa sunulacağı açıklandı.

NFT'lerdeki fotoğraflar daha önce hiç görülmedi

Rock müziğin efsane grubu Nirvana’nın daha önce hiç görülmemiş 15 fotoğrafı, NFT olarak açık artırmayla satışa sunulacak. Müzayedede Nevermind albümünün yayınlanmasından 6 gün önce grubun 1 Ekim 1991’de Philadelphia’da gerçekleştirdiği konseri sırasında fotoğrafçı Faith West tarafından çekilmiş 27 fotoğraf daha olacak.

Müzik endüstrisi ile ilgili NFT çalışmalarıyla tanınan Pop Legendz tarafından organize edilecek müzayede grubun efsane solisti Kurt Cobain’in doğum günü olan 20 Şubat’ta gerçekleşecek. Ayrıca Cobain’in son fotoğrafları ve ikonik hale gelmiş bazı fotoğraflarının negatif ve renkli basımları da NFT’de yer alacak. Müzayede fotoğraflar dışında GIF’ler ve fotoğrafların renkli ve saykodelik düzenlemeli hallerini de içerecek.

Müzayedenin elde edilen gelir iki kuruluş arasında paylaştırılacak

GIF’lerin açık artırmasına 1ETH ile 67 ETH arasında başlanacak. Müzayededen elde edilen gelirin yarısı iki kar amacı gütmeyen kuruluş arasında bölünecek. Bir kısmı risk altındaki LGBTQ+ gençlerine yardımcı olan Trevor Projesi’ne, bir kısmı ise çalışan yoksul ailelere güneş enerjisi sağlayan ve gelir eşitsizliği ile mücadele eden Grid Alternatives’e gidecek.