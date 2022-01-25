John Lennon’ın Özel Eşyaları NFT Olarak Satışa Çıktı

Müzik dünyasının efsane ismi John Lennon’ın kızı Julian, bazı özel eşyaları NFT olarak açık artırmaya çıkardı. Özel bir ürünün de bulunduğu satıştan elde edilen gelir, Julian’ın eğitim vakfına aktarılacak.

Bugüne kadar kırmızı bir pikselden tutun bir taşa kadar fazlasıyla saçma ‘eserlerin’ astronomik fiyatlara satıldığına şahitlik ettiğimiz NFT piyasası, elbette aynı zamanda değerli koleksiyonlara da ev sahipliği yaptı. NFT’nin amacına uygun olan bu koleksiyonlar ve eserler arasında Nirvana’nın hiç görülmemiş fotoğrafları ve Refik Anadol’un eserleri de yer alıyordu.

Bugün de bu değerli koleksiyonlar arasına bir yenisi daha eklendi. Müzik dünyasına adını kazımış The Beatles grubunun efsane üyesi John Lennon’ın kızındaki bazı kişisel parçaları, NFT olarak satışa çıkarılacak. Tüm bunlar, John Lennon’ın en büyük kızı Julian tarafından satışa çıkarılıyor. Açık artırmaya NFT olarak çıkan eserlerin fiziksel kopyalarıysa elbette kendisinde durmaya devam edecek.

Paha biçilmeyecek bir parçaya sahip NFT koleksiyonu:

Açık artırmaya açılan Lennon Connection: The NFT Collection isimli koleksiyon, toplamda 6 parçadan oluşuyor ve her parça hakkında hikâyesini anlatan bir seslendirme de bulunuyor. Önümüzdeki 2 hafta içinde açık artırma teklifleri sona erecek NFT koleksiyonundaki ürünler şu şekilde:

Paul McCartney tarafından yazılan ‘Hey Jude’ parçasının notları

John Lennon’ın Magical Mystery turunda giydiği ‘Afghan coat (Afgan ceketi)’

John Lennon’ın Help! filminden giydiği ‘Black Cape’

John Lennon’ın Julian Lennon’a hediye ettiği Gibson Les Paul gitar kopyası

John Lennon’ın Julian Lennon’a hediye ettiği Gibson Les Paul 25/50 gitar

John Lennon’ın Julian Lennon’a hediye ettiği Gibson 1959 gitar

Koleksiyonda özellikle ön plana çıkan, grubun Grammy ödüllü şarkısı, orijinalinde Julian için yazılan Hey Jude için Paul McCartney tarafından kaleme alınan notlar, şu anda 30 bin dolarlık teklif almış durumda. Bu parçanın daha fazla para karşılığında satılması da oldukça beklenebilir bir şey. NFT satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü, Julian Lennon’ın gelişmemiş ülkelerdeki kızları eğitmek için kurduğu ‘White Feather Foundation’ vakfına aktarılacak.