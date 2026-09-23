Lüks otomobil devi Rolls-Royce, tamamen elektrikli ve yalnızca 100 müşteriyle sınırlı olan yeni Coachbuild Collection modeli Project Nightingale’i duyurdu.

Dünyanın en lüks otomobil üreticilerinden biri olan Rolls-Royce, yalnızca 100 müşteri otomobiliyle sınırlandırdığı çok özel bir Coachbuild Collection projesi olan Project Nightingale’i resmi olarak duyurdu.

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Özel karosör yapımının sunduğu esnek tasarım imkanlarını tamamen elektrikli güç aktarma organlarıyla bir araya getiren bu model, markanın mevcut yeteneklerinin en üst noktasını temsil ederken geleceğe dair vizyonunu da gözler önüne seriyor.

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Karşınızda Rolls-Royce’un en özel projesi

Otomobili sipariş eden müşterilerin aracı dünyanın farklı noktalarında aktif olarak kullanacaklarını belirtmesi üzerine marka, prototipleri tarihinin en geniş kapsamlı test süreçlerinden birine dahil etti. Yaklaşık üç yıl önce başlatılan geliştirme çalışmalarında statik prototipler ve rüzgar tüneli testleri de dahil olmak üzere 1.430 saati aşan aerodinamik modelleme aşaması geride bırakıldı.

Rolls-Royce mühendisleri, Project Nightingale prototiplerini sınamak adına toplamda 350 haftalık devasa bir yol testi programı yürütecek. Araçlar; Akdeniz’in sahil yollarından Kuzey Kutup Dairesi’ne, Arap Yarımadası’nın sıcak çöllerinden 2.750 metre yüksekliğe ulaşan rakımlara kadar son derece zorlu iklim ve coğrafi koşullarda dayanıklılık testine tabi tutulacak.

Süreç, markanın 100 yıldan uzun bir süre önce otomobil geliştirme geleneklerini başlattığı Güney Avrupa yollarında başlıyor. Proje adını, Henry Royce’un Fransız Rivierası’ndaki kışlık evinin yakınında çalışanları için yaptırdığı ve Fransızca "bülbül" anlamına gelen Le Rossignol yapısından alıyor. 20. yüzyılın başlarında mühendislerin Châteauroux’daki tesisler ile Monte Carlo-Londra hattında yaptığı testler, günümüzde bu elektrikli modelle yeniden canlandırılıyor.

Laboratuvar çalışmalarının ardından Project Nightingale, saatte 249 km/sa varan hızlara ulaşacağı özel bir yüksek hızlı test pistinde denenecek. yüksek sürat doğrulaması sırasında iç mekandaki rüzgar sesini yok edecek düzeyde analizler yapılacak. Kabin içi konforu üst seviyede tutmak isteyen Rolls-Royce, Project Nightingale için tamamen elektrikli ve patentli yeni bir rüzgar deflektörü geliştirdi. Bu sistem, yüksek basınçlı havanın arkadan kabin içerisine sızmasını önleyerek türbülansı en aza indiriyor ve üstü açık sürüşlerde bile iç mekan sıcaklığını koruyor.