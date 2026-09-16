Rolls-Royce, bir müşterisinin eşine ithaf ettiği kişiye özel Phantom Hummingbird’ü tanıttı. Otomobil, her detayıyla büyülüyor.

Dünyanın en lüks otomobil markalarından biri olan Rolls-Royce, kişiye özel otomobil üretiminde sınırları zorlayan yeni modeli Phantom Extended Private Commission "Hummingbird" tasarımını görücüye çıkardı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bir müşterinin eşine hediyesi olarak Private Office Dubai üzerinden hayata geçirilen bu benzersiz proje, adını neşeyi, dayanıklılığı ve anın güzelliğini temsil eden sinek kuşundan alıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Karşınızda sadece tek bir adet üretilecek Rolls Royce Phantom Hummingbird

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Sinek kuşunun doğadaki mikroskobik tüy yapısının ışığı prizma gibi kırmasından esinlenen tasarımcılar, aracın dış gövdesindeki el boyaması Coachline çizgilerinde ve iç mekanında bu ışıltılı atmosferi birebir yakalamayı başarmış. Phantom Hummingbird'ü Rolls-Royce tarihinde özel ve eşsiz bir yere koyan en temel unsur, kabinin içinde ilk kez kullanılan deniz kulağı kabuğu kakma işçiliği. Okyanus canlılarının sedefli iç yüzeyinden elde edilen ve ışıkla temas ettiğinde büyüleyici mavi-yeşil tonlar saçan abalone olarak da anlandırılan bu malzemei, sinek kuşunun renk değiştiren tüy yapısını canlandırmak için sedef ile bir araya getirildi.

Bu hassas malzemeler, iç mekânda iki farklı kompozisyonda kendisini gösteriyor. Arka koltuklarda oturan yolcular için tasarlanan her bir masa üzerinde uçuşa geçen sinek kuşu motifi, tam 53 ayrı abalone ve sedef parçasının birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Kuşun sadece kanat bölümünde 18 farklı parça yer alırken; iki arka koltuğun arasında bulunan orta panel alanında ise 84 parçadan oluşan bir botanik motif kıvrılarak uzanıyor.

Abalone kabuğu son derece kırılgan ve işlenmesi zor bir yapıya sahip olduğu için mühendis, zanaatkar ve tasarımcılar malzemeyle çalışabilmek amacıyla tam altı farklı teknik denedi. Dokuz aydan uzun süren geliştirme sürecinin sonunda malzemenin inceltilip özel lake kaplamayla korunduğu ve kalıcılığının garanti altına alındığı son yöntemde karar kılındı.

Parçaların üretimi adeta bir cerrah hassasiyetinde yürütüldü. Abalone ve sedef parçaları, lazerin yanma payı hesaba katılarak nihai boyutlarından tam 0,06 mm daha büyük kesildi. Ardından usta zanaatkarlar parçaları tek tek elle zımparalayıp incelterek aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde birleştirdi. Sadece ahşap panellerin kesim, yerleştirme ve işleme süresi panel başına 8 saat, toplamda ise 45 saatlik bir işçilik gerektirdi.

Aracın teknik temeline bakıldığında, uzun aks mesafeli Phantom Extended varyantı üzerine inşa edildiği görülüyor. Toplam 5.982 mm uzunluğa ve 3.772 mm’lik devasa bir aks mesafesine sahip. Sadece tek bir adet olarak karşımıza çıkan bu özel üretim Rolls Royce Phantom Hummingbird’ün fiyatı açıklanmadı.