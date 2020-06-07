Android cihazlara özellik olarak çağ atlatan, ancak kullanırken de bir o kadar dikkatli olmanız gereken root nedir? Android telefonlara nasıl root atılır? Sizler için yapmanız gerekenleri detaylı bir şekilde adım adım anlattık.

Android, her ne kadar özgür bir işletim sistemi olsa da birtakım kısıtlamalara sahip. Kullanıcılar da bu kısıtlamalardan root atma olarak tabir edilen işlemi gerçekleştirerek kurtuluyorlar. Android cihazlara root atarak sistem yöneticisi olan kullanıcılar cihazlarında Android’in açık kaynak kodlu olmasının nimetlerini sonuna kadar kullanıyorlar.

Telefonunuza root attığınızda cihazınızın kazandığı özelliklerin yanında güvenlik açıkları da beraberinde geliyor. Cihazınıza root yetkisi kazandırmak garantinizi bozacağı, gibi birtakım riskleri de beraberinde getiriyor. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan root nasıl yapılır ve rootlu bir cihazla neler yapılır incelediğimiz yazımızla sizleri baş başa bırakalım. Ayrıca root atma sırasında adımları dikkatlice uygulamadığınız takdirde cihazınızın başına gelebileceklerden Webtekno olarak sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

Root nedir?

Bir Android cihazı root etmek demek o cihazın tüm yönetici yetkilerine sahip olmak demektir. Bu farkı Windows’unuzda sistem yöneticisi (admin) olarak oturum açmak gibi düşünebilirsiniz. Linux’ta sistem yöneticisi, root olarak adlandırıyor. Android, Linux tabanlı bir işletim sistemi olduğu için, Android’de sistem yöneticisi olmak için cihazı root etmek gerekiyor.

Root edilmiş bir cihazın birçok avantajı ve buna karşın da yine birçok dezavantajı bulunuyor. Tecrübesiz kullanıcıların elinde adeta güvenlik açıklarıyla dolu bir tehdit haline gelebilirken, usta bir kullanıcı akıllı telefonuyla hayal bile edilemeyecek kadar çok şey gerçekleştirebilir. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi tüm bunları gerçekleştirirken dikkatli olmak gerekiyor.

Root nasıl atılır?

Adım #1: Android cihazınızın model numarasını öğrenin. Ayarlar, Cihaz Hakkında, Model Numarası

Android cihazınızın model numarasını öğrenin. Adım #2: USB Hata Ayıklama Modunu açın.

USB Hata Ayıklama Modunu açın. Adım #3: Verilerinizin yedeğini alın.

Verilerinizin yedeğini alın. Adım #4: Odin programını indirin ve kurulumunu tamamlayın.

Odin programını indirin ve kurulumunu tamamlayın. Adım #5: Cihazınız için gerekli root dosyasını indirin.

Cihazınız için gerekli root dosyasını indirin. Adım #6: Cihazınızı download moda alın.

Cihazınızı download moda alın. Adım #7: Odin programını çalıştırın.

Odin programını çalıştırın. Adım #8: Android cihazınızı bilgisayara bağlayın.

Android cihazınızı bilgisayara bağlayın. Adım #9: Root dosyasını Odin programını kullanarak cihazınıza yükleyin.

Başlamadan yapmanız gereken birkaç hazırlık bulunuyor. İlk olarak, cihazınızın model numarasını öğrenmeniz gerekiyor. Bu model numarası size cihazınız için gerekli root dosyasını bulmanız için gerekecek. Cihazınıza ait model numarasını Ayarlar, Cihaz Hakkında, Model Numarası adımlarını sırayla takip ederek bulabilirsiniz. Ayrıca cihazınızın yedeğini de almayı unutmayın.

Android cihazınıza root yetkisi nasıl kazandırılır sorusunun cevaplandırdığımız rehberimizde, cihazınıza çok kullanışlı özellikler kazandıracak ve belki de kendinizi yeni cihaz masrafından kurtaracaksınız. Şimdi isterseniz gelin tüm adımları sırayla ve dikkatlice uygulayalım.

Adım #1: Android cihazınızın model numarasını öğrenin.

Cihazınıza ait model numarasını Ayarlar > Cihaz Hakkında > Model Numarası adımlarını sırayla takip ederek kolayca öğrenebilirsiniz. Model numaranızı daha sonra kullanmak için bir yere not edebilirsiniz.

Adım #2: USB Hata Ayıklama Modunu açın.

Telefonunuzun ayarlar menüsüne girin. Menüyü aşağıya kaydırarak Sistem > Cihaz Hakkında bölümüne giriş yapın. Yapım numarası veya derleme numarası seçeneğine ard arda 7 kez tıklayarak geliştirici seçeneklerini aktif edin. Geliştirici seçenekleri menüsüne girerek USB Hata Ayıklama Modu’nu açık hale getirin. Bu işlemi de tamamladıktan sonra Android cihazınız root işlemi için hazır hale gelmiş oluyor.

Adım #3: Verilerinizin yedeğini alın.

Android cihazınızı rootlamak cihazınızdaki verilerinize zarar vermez ancak tedbir olarak yedekleme adımlarını uygulayalım. Cihaz içindeki verilerinizi isterseniz kullandığınız bulut depolamaya isterseniz de bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz. Verilerinizi her ihtimale karşı, Ayarlar > Sistem > Yedekle ve Sıfırla adımlarını kullanarak yedekleyin.

Adım #4: Odin programını indirin ve kurulumunu tamamlayın.

Odin Samsung marka cihazlara rom atmak ve root yetkisi kazandırmak gibi pek çok işlemi gerçekleştirebilmek için yayınlanmış bir uygulamadır. Odin programının güncel ve işletim sisteminiz için uyumlu olan sürümünü burada bulunan linkten indirin. İndirdiğiniz dosyanın kurulumunu tamamladıktan sonra uygulamayı çalıştırın. Uygulama hakkında daha detaylı bilgiye buradaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Adım #5: Cihazınız için gerekli root dosyasını indirin.

Her cihazın root dosyası bulunmayabilir ancak yaygın olan tüm modellerin root dosyalarını autoroot.chainfire.eu ve firmware.mobi adreslerinden bulabilirsiniz. Cihazınız için gerekli olan root dosyasını sizler için paylaştığımız linklerden indirerek root yetkisi kazanmak için gerekli adımlardan birini daha tamamlamış oluyorsunuz.

Adım #6: Cihazınızı download moda alın.

Download mod, her cihaz için farklı bir tuş kombinasyonuyla girebileceğiniz bir mod. Şimdi isterseniz farklı telefon markalarında download moda nasıl girilir hep birlikte bakalım. Listede bulunmayan bir marka cihaz kullanıyorsanız, basit bir Google aramasıyla download mod tuş kombinasyonunu bulabilirsiniz.

Samsung, Xiaomi, Redmi:

Telefonu kapatın.

Ses Kısma + Orta Tuş (Home ) + Power kombinasyonunu kullanın.

LG:

LG akıllı telefonunuzu kapatmak için "Güç" düğmesini basılı tutun.

Şimdi tamamen kapanma durumundayken, "Ses Açma" düğmesini basılı tutun ve LG telefonunuzu bir USB kablosu kullanarak PC'nize bağlayın.

LG telefonunuzu USB veri kablosunu kullanarak bağlarken "Ses Açma" düğmesini basılı tutun; şimdi indirme moduna gireceksiniz.

Huawei:

Telefonu kapatın.

Ses Açma (+) ve Ses Kısma (-) tuşlarına yaklaşık 5 10 kadar basılı tutunuz.

Adım #7: Odin programını çalıştırın.

İndirip kurulumunu gerçekleştirdiğiniz Odin programını gerekli izinleri vererek çalıştırın. Odin programı cihazınızı bağlamanız için COM portlarından birisini hazır hale getirecektir. COM portları bir nevi Odin’in bilgisayarın USB portlarına verdiği isimlerdir.

Adım #8: Android cihazınızı bilgisayara bağlayın.

Download moda aldığınız cihazınızı USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın. Cihazınızın bağlantısını gerçekleştirdiğinizde Odin cihazınızı otomatik olarak tanıyacak ve yükleme işlemleri için sizin onayınızı bekleyecektir.

Adım #9: Root dosyasını Odin programını kullanarak cihazınıza yükleyin.

Tüm hazırlıkları tamamladıysak cihazımızı rootlamak için bir tek adım kaldı. Bu adımı gerçekleştirirken şarjınızın %50’nin üstünde olduğundan ve bilgisayarınızın elektriğinin kesilmeyeceğinden emin olmalısınız. Cihaz ile bilgisayarınız arasındaki bağlantının kesilmesi cihazınızı kullanılamaz hale getirebilir.

Odin programında, programın sürümüne göre PDA ya da AP butonuna tıklayın. Ardından indirdiğiniz .tar uzantılı dosyayı seçip start butonuna tıklamanız yeterli. Ardından tek yapmanız gereken şey sabırlı bir şekilde beklemek. İşlem sırasında cihazınız kapanıp açılabilir, hiçbir müdahalede bulunmadan bekleyin. İşlem sırasında yapacağınız en ufak bir hata telefonunuzu çalışmaz hale getirebilir. İşlem tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak açılır ve SuperSU adlı uygulama cihazınıza yüklenmiş olur. Böylelikle cihazınıza root yetkisi kazandırmış olursunuz.

İşlemler sırasında kafanıza takılan bir adım olduğunda buradaki linkte bulunan videomuzdan da destek alabilirsiniz. Cihazınız root yetkisi açık iken tamamen savunmasız bir haldedir, dikkatli bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederiz.

SuperSU Nedir?

SuperSU, Android cihazınızdaki root ayarlarını kontrol etmek için en kullanışlı araçlardan biridir. Basitçe söylemek gerekirse, root edilmiş bir Android cihazda süper kullanıcı erişiminin gelişmiş yönetimine izin veren bir uygulamadır. SuperSU popüler root araçları arasında olabilir, ancak diğer tüm root araçları gibi, kendine ait avantajları ve dezavantajları var. SuperSU root gerektirir eğer telefonunuz rootlu ise zaten otomatik olarak kurulacaktır.

Rootlu bir cihazda neler yapılabilir?

Rootlu bir cihazda telefondaki kullanmadığınız sistem uygulamalarını kaldırabilirsiniz,

Telefon eski ise animasyonları hızlandırabilir veya çekirdekleri hızlandırarak göndererek telefonun çalışmasını hızlandırabilirsiniz yani telefonunuza overclock yapabilirsiniz.

Telefonunuzun ekran çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz.

Cihazınızın Android sürümünü değiştirebilirsiniz.

Hafıza kartını cihazınızın kendi hafızası olarak tanımlayabilirsiniz.

Root explorer uygulamasını kullanarak sistem dosyalarına erişebilirsiniz. Uygulama hakkında daha detaylı bilgiye buradan haberimize giderek ulaşabilirsiniz.

Legal olmasa da ücretli olan uygulamaları cihazınıza kurabilirsiniz.

Root yetkisi gerektiren uygulamaları sorunsuzca kullanabilirsiniz.

Kayıtlı Wi-Fi şifrelerini görüp paylaşabilirsiniz.

Uygulama verilerine tam yetkiyle erişebilir, dosya ve uygulamaları gizleyebilirsiniz.

Sahte bir şekilde olduğunuz yerden farklı bir yerde konum gönderebilirsiniz.

Cihazınızı tamamen ve sonsuz bir biçimde kişiselleştirebilirsiniz.

Reklam engelleyiciler kullanarak rahatsız edici reklamlardan sonsuza kadar kurtulabilirsiniz.

Bu işlem pek kolay olmasa da silinen dosyalarınızı geri getirebilirsiniz.

Rootlu bir cihazla yapabileceklerinizin neredeyse sınırı yok, ancak kullanıcıların root yaptıktan sonra yaptığı en popüler işlemleri sizler için listeledik. Bu işlemlere gelin birlikte göz atalım.

Siz değerli okuyucularımız için root yapmanın yollarını adım adım anlattık. Root atma işlemi sırasında dikkat etmeniz gereken püf noktaları da detaylı bir şekilde açıkladık. Son olarak cihazınızdaki root yetkisinin SuperSU uygulaması üzerinden açıp kapatabileceğinizi hatırlatırız. Ayrıca cihazınızı kullanırken ve uygulamalara root yetkisi verirken iki kere düşünüp dikkatli davranmanız gerektiğini de belirtmeden geçmeyelim.