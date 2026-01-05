Rotten Tomatoes'a Göre En İyi Teknoloji Filmleri

Teknoloji dünyası; sadece bilgisayarlarda, laboratuvarlarda veya kod satırlarında değil, beyaz perdede de büyüleyici hikâyelere ilham veriyor. Geleceği öngören bilim kurgulardan, dev teknoloji şirketlerinin kuruluş hikayelerine kadar geniş bir yelpaze sunan bu filmler, teknoloji dünyasını anlamıza yardımcı olmalarıyla gerçekten kritik öneme sahipler.
Biz de bu içeriğimizde dünyanın en önde gelen film derecelendirme sitelerinden olan Rotten Tomatoes'taki eleştirmenlerin puanlarına göre en iyi teknoloji filmlerini derledik. Eğer iyi bir teknoloji temalı film izlemek istiyorsanız aşağıda listelediğimiz filmlere kesin göz atmalısınız.
The Social Network
- Yıl: 2010
- Tür: Biyografi
- Rotten Tomatoes puanı: %96
The Social Network, Mark Zuckerberg’ün Facebook’u kuruşunu ve bu süreçte yaşananları sıkılmadan izleyeceğiniz bir şekilde anlatıyor. David Fincher’ın yönettiği, Jesse Eisenberg ve Andrew Garfield’ın başrolde olduğu film, 3 Oscar kazanmıştı.
BlackBerry
- Yıl: 2023
- Tür: Biyografi
- Rotten Tomatoes puanı: %97
Son yıllarda çıkan en iyi teknoloji filmlerinden biri olmayı başaran BlackBerry, bir zamanların efsanesi olan BlackBerry şirketinin nasıl zirveye çıktığını ve gelişen teknolojilere ayak uyduramayarak nasıl çöktüğünün hikâyesini anlatıyor. Glenn Howerton'ın oyunculuğuyla şov yaptığı bir film.
Her
- Yıl: 2013
- Tür: Bilim kurgu, romantik, komedi
- Rotten Tomatoes puanı: %95
Filmde, yakın bir gelecekte yalnız bir adamın insanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan ses tabanlı bir yapay zekâyla beklenmedik bir ilişki geliştirmesi konu ediniliyor.
Ex Machina
- Yıl: 2014
- Tür: Bilim kurgu
- Rotten Tomatoes puanı: %92
Ünlü yönetmen Alex Garland'ın imzasını taşıyan Ex Machina, yapay zekâya ilginiz varsa kesinlikle görmeniz gereken bir film. Filmde, genç bir programcının dünyanın en büyük teknoloji CEO'larından birinin yanına özel bir deney için gitmesini ve burada insanlığın en büyük teknolojilerinden birinin yer almasını izliyoruz.
Terminator 2: Judgement Day
- Yıl: 19991
- Tür: Bilim kurgu
- Rotten Tomatoes puanı: %91
İlk filmin 10 yıl sonrasına gittiğimiz bu yapımda daha gelişmiş bir T-1000 robotunun Sarah Connor'ın oğlu John Connor'ı öldürmek için gelecekten gönderilmesini izliyoruz. Öte yandan Arnold Schwarzenegger'in robotu ise John Connor'ı korumaya çalışıyor.
Blade Runner
- Yıl: 1982
- Tür: Bilim kurgu, cyberpunk
- Rotten Tomatoes puanı: %89
Bilim kurgu deyince akla gelen ilk filmlerden biri olan Ridley Scott imzalı Blade Runner, Philip K. Dick'in Android'ler Elektrikli Koyun Düşler mi? adlı romanından esinleniyor. Yapımda replicant olarak bilinen sentetik insanların da yer aldığı distopik bir Los Angeles'a gidiyoruz.
Minority Report
- Yıl: 2002
- Tür: Bilim kurgu, aksiyon
- Rotten Tomatoes puanı: %89
Kolluk kuvvetlerinin gelecekteki suçları tahmin eden sistemleri kullanmasını ve John Anderton isimli karakterin yaşadıklarını konu edinen bu film, uzun süreli olmasına rağmen sıkılmadan izleyebileceğiniz, teknolojiyi temeline alan bir aksiyon / bilim kurgu yapımı.
WarGames
- Yıl: 1983
- Tür: Gizem, gerilim, bilim kurgu
- Rotten Tomatoes puanı: %93
Eski olsa da klasikleşmiş bir siber gerilim, bilim kurgu filmi olan Wargames, genç bir hacker'ın istemeden hükûmetin nükleer savaş durumunda yaşanabilecekleri hesaplayan bir yapay zekâ programına erişmesi ve yaşananları konu ediniyor.
Pirates of Silicon Valley
- Yıl: 1999
- Tür: Biyografi
- Rotten Tomatoes puanı: 89
Bir televizyon filmi olan Pirates of Silicon Valley, Silikon Vadisi'nin en büyük devlerinden olan Apple ile Microsoft'u konu ediniyor. Steve Jobs ve Bill Gates’e odaklanan bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.