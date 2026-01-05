Rotten Tomatoes'a Göre En İyi Teknoloji Filmleri

Yıllar boyunca teknoloji temalı birçok film çıktı. Peki en önde gelen film sitelerinden olan Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanlarına göre en iyi teknoloji filmleri neler?

Teknoloji dünyası; sadece bilgisayarlarda, laboratuvarlarda veya kod satırlarında değil, beyaz perdede de büyüleyici hikâyelere ilham veriyor. Geleceği öngören bilim kurgulardan, dev teknoloji şirketlerinin kuruluş hikayelerine kadar geniş bir yelpaze sunan bu filmler, teknoloji dünyasını anlamıza yardımcı olmalarıyla gerçekten kritik öneme sahipler.

Biz de bu içeriğimizde dünyanın en önde gelen film derecelendirme sitelerinden olan Rotten Tomatoes'taki eleştirmenlerin puanlarına göre en iyi teknoloji filmlerini derledik. Eğer iyi bir teknoloji temalı film izlemek istiyorsanız aşağıda listelediğimiz filmlere kesin göz atmalısınız.

The Social Network

Yıl : 2010

: 2010 Tür : Biyografi

: Biyografi Rotten Tomatoes puanı: %96

The Social Network, Mark Zuckerberg’ün Facebook’u kuruşunu ve bu süreçte yaşananları sıkılmadan izleyeceğiniz bir şekilde anlatıyor. David Fincher’ın yönettiği, Jesse Eisenberg ve Andrew Garfield’ın başrolde olduğu film, 3 Oscar kazanmıştı.

BlackBerry

Yıl : 2023

: 2023 Tür : Biyografi

: Biyografi Rotten Tomatoes puanı: %97

Son yıllarda çıkan en iyi teknoloji filmlerinden biri olmayı başaran BlackBerry, bir zamanların efsanesi olan BlackBerry şirketinin nasıl zirveye çıktığını ve gelişen teknolojilere ayak uyduramayarak nasıl çöktüğünün hikâyesini anlatıyor. Glenn Howerton'ın oyunculuğuyla şov yaptığı bir film.

Her

Yıl : 2013

: 2013 Tür : Bilim kurgu, romantik, komedi

: Bilim kurgu, romantik, komedi Rotten Tomatoes puanı: %95

Filmde, yakın bir gelecekte yalnız bir adamın insanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan ses tabanlı bir yapay zekâyla beklenmedik bir ilişki geliştirmesi konu ediniliyor.

Ex Machina

Yıl : 2014

: 2014 Tür : Bilim kurgu

: Bilim kurgu Rotten Tomatoes puanı: %92

Ünlü yönetmen Alex Garland'ın imzasını taşıyan Ex Machina, yapay zekâya ilginiz varsa kesinlikle görmeniz gereken bir film. Filmde, genç bir programcının dünyanın en büyük teknoloji CEO'larından birinin yanına özel bir deney için gitmesini ve burada insanlığın en büyük teknolojilerinden birinin yer almasını izliyoruz.

Terminator 2: Judgement Day

Yıl : 19991

: 19991 Tür : Bilim kurgu

: Bilim kurgu Rotten Tomatoes puanı: %91

İlk filmin 10 yıl sonrasına gittiğimiz bu yapımda daha gelişmiş bir T-1000 robotunun Sarah Connor'ın oğlu John Connor'ı öldürmek için gelecekten gönderilmesini izliyoruz. Öte yandan Arnold Schwarzenegger'in robotu ise John Connor'ı korumaya çalışıyor.

Blade Runner

Yıl : 1982

: 1982 Tür : Bilim kurgu, cyberpunk

: Bilim kurgu, cyberpunk Rotten Tomatoes puanı: %89

Bilim kurgu deyince akla gelen ilk filmlerden biri olan Ridley Scott imzalı Blade Runner, Philip K. Dick'in Android'ler Elektrikli Koyun Düşler mi? adlı romanından esinleniyor. Yapımda replicant olarak bilinen sentetik insanların da yer aldığı distopik bir Los Angeles'a gidiyoruz.

Minority Report

Yıl : 2002

: 2002 Tür : Bilim kurgu, aksiyon

: Bilim kurgu, aksiyon Rotten Tomatoes puanı: %89

Kolluk kuvvetlerinin gelecekteki suçları tahmin eden sistemleri kullanmasını ve John Anderton isimli karakterin yaşadıklarını konu edinen bu film, uzun süreli olmasına rağmen sıkılmadan izleyebileceğiniz, teknolojiyi temeline alan bir aksiyon / bilim kurgu yapımı.

WarGames

Yıl : 1983

: 1983 Tür : Gizem, gerilim, bilim kurgu

: Gizem, gerilim, bilim kurgu Rotten Tomatoes puanı: %93

Eski olsa da klasikleşmiş bir siber gerilim, bilim kurgu filmi olan Wargames, genç bir hacker'ın istemeden hükûmetin nükleer savaş durumunda yaşanabilecekleri hesaplayan bir yapay zekâ programına erişmesi ve yaşananları konu ediniyor.

Pirates of Silicon Valley

Yıl : 1999

: 1999 Tür : Biyografi

: Biyografi Rotten Tomatoes puanı: 89

Bir televizyon filmi olan Pirates of Silicon Valley, Silikon Vadisi'nin en büyük devlerinden olan Apple ile Microsoft'u konu ediniyor. Steve Jobs ve Bill Gates’e odaklanan bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.