RTÜK, 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Galatasaray-PSV maçını yayınlayan TV8'e idari para cezası verdi. Kurul, konuyla ilgili açıklamasında ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının birden çok kez gösterildiğinin altını çizdi.

Sunuculukla başladığı kariyerine Türk televizyon tarihinin en önemli patronlarından bir tanesi olarak devam Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu TV8, RTÜK'ün filtresine takıldı. Geçtiğimiz dönemlerde yayınladığı Galatasaray-PSV Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçı, TV8'in başına iş açtı. RTÜK, bu maç yayını nedeniyle özel televizyon kanalına idari para cezası kesti.

TV8'de yayınlanan GS-PSV maçının RTÜK filtresine takılmasının nedeni, maçta gösterilen reklamlardı. Kanal yönetimi, maç sırasında Türkiye'de ruhsatsız olarak çalışan ve yasa dışı olan bahis sitelerinin açık reklamını yapmıştı. 28 Temmuz'da yayınlanan maç sonrası gündem olan kanalla ilgili açıklama yapan bir RTÜK yetkilisi, bu tavrın görmezden gelinemeyeceğini açıklamıştı. İşte şimdi, beklenen o kadar geldi.

RTÜK, TV8'e idari para cezası uyguladı

TV8'in maç yayını sırasında pilot kameralar ile gösterdiği reklamlar, RTÜK tarafından gündeme alındı. Yapılan incelemeler sonucunda konuyu karara bağlayan kurul, TV8'e idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ancak bu para cezasının tutarı, kamuoyu ile paylaşılmadı.

RTÜK, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: TV8’e PSV Eindhoven-Galatasaray maçında birçok kez ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklam yayınlarına yer vermesi nedeniyle idari para cezası verildi.