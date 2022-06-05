NVIDIA'nın yeni nesil giriş seviye ekran kartı olacak RTX 4060 hakkında bir iyi bir kötü haber geldi. Paylaşılan bilgilere göre oyunseverler, yeni yılın ilk günlerinde RTX 4060 ile tanışacaklar. Ancak yeni ekran kartı, tam bir elektrik faturası düşmanı olacak.

Her ne kadar fiyatları hevesimizi kursağımızda bırakıyor olsa da yeni nesil ekran kartları PC oyuncularını daima heyecanlandırmıştır. AMD son yıllarda piyasaya sürdüğü fiyat/performans ekran kartlarıyla pek çok oyuncunun takdirini kazanmış olsa da NVIDIA, hala ekran kartı denince akla gelen ilk marka konumunda ve oyuncular, yakın gelecekte tanıtılması beklenen RTX 4000 serisi için şimdiden heyecanlanmış durumdalar.

NVIDIA, RTX 4000 serisini henüz resmi olarak duyurmadı. Bu nedenle serinin üyelerini hala sızıntı ve söylentiler kapsamında ele alabiliyoruz. Bugün, serinin giriş seviye modeli olarak karşımıza çıkacak RTX 4060 hakkında bir iyi bir de kötü haber karşımıza çıkmış durumda. Gerçi iyi olan haberin kaç kişi için 'iyi' olduğu da tartışmaya açık bir konu.

RTX 4060, 2023'ün ilk günlerinde karşımızda olabilir

İyi haber ile başlayalım… Yukarıda da belirttiğimiz gibi bugüne kadar RTX 4000 serisi ile ilgili pek çok sızıntı ve söylenti ortaya çıktı. Bu söylentilerin çoğunluğuna göre RTX 4060, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde karşımıza çıkacak.

Son gelen bilgilere göre NVIDIA, oyuncuları çok fazla bekletmeyecek ve CES 2023'te yeni giriş seviye ekran kartını oyuncuların karşısına çıkaracak. CES 2023'ün 5-8 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceğini düşünürsek yeni yılın ilk günlerinde RTX 4060 ile tanışacağımızı söyleyebiliriz. Tabi bu, RTX 4060 alabilecek küçük bir kitle için 'iyi' bir haber olarak değerlendirilebilir.

RTX 4060, tam bir fatura düşmanı olacak

Donanımlar konusunda tutarlı sızıntılarıyla bilinen kopite7kimi tarafından paylaşılan bir tweete göre NVIDIA GeForce RTX 4060, mevcut RTX 3070'den bile fazla güç tüketecek. Hatta Videocardz tarafından paylaşılan bilgilere göre güç tüketimi, ülkemizde peynir ekmek gibi satılan GTX 1060'ın neredeyse iki katı olacak.

NVIDIA giriş seviye ekran kartlarının güç tüketimleri

GeForce RTX 4060: 220W+ (sızıntı)

GeForce RTX 3060: 170W

GeForce RTX 2060: 160W

GeForce GTX 1060: 120W

GeForce GTX 960: 120W

GeForce GTX 760: 170W

Bardağın dolu tarafından bakmak gerekirse; yüksek güç tüketimi, RTX 4060'ın madenciler tarafından daha az tercih edilmesine neden olabilir. Bu da yeni nesil ekran kartının piyasada bulunabilirliğini olumlu etkiler ve fiyatları mevcut ekran kartlarına göre biraz daha ulaşılabilir olabilir. Elbetteki bu noktada ülkemizdeki vergilendirme durumu ve dolar kurunun RTX 4060 Türkiye'ye geldiğindeki durumu da etkili olacak.

Sızıntılara göre RTX 4000 serisinin tanıtım sıralaması şöyle olacak: