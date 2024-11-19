RTX 4080'li GeForce Now Ultimate Paketi Türkiye'ye Geldi!

NVIDIA GeForce Now'ın RTX 4080 ekran kartlarını kullandığı GeForce Now Ultimate paketi ülkemize geldi.

NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti GeForce Now'ın RTX 4080 seviyesi ekran kartlarına sahip versiyonu olan GeForce Now Ultimate paketi Türkiye'ye geldi. Böylelikle bu paketin fiyatları da ortaya çıkmış oldu.

Bilindiği üzere ülkemizde GeForce Now hizmeti, Turkcell merkezli GAME+ üzerinden hizmet veriyor. Bu paketin fiyatı ise bugün itibarıyla 480 TL olarak açıklandı. Üç aylık paketin fiyatı 1130 TL, altı aylık fiyatı ise 2400 TL olarak belirtildi.

Teknik detayları da belli oldu.

Yeni paket için yapılan paylaşım, yeni hizmetin teknik detaylarını da ortaya çıkardı. Bu paylaşıma göre yeni pakette yer alacak özellikler şu şekilde:

4K HDR

240 FPS

DLSS 3

NVIDIA Reflex

Cloud G-Sync

8 saatlik oturum süresi

Bununla birlikte GeForce Now'ın mevcut "Priority" üyelik paketinin de ismi değişecek. 1440p çözünürlükte akış, gelişmiş oyun desteği ve grafik ayarlarını kaydetme özelliğine sahip bu paketin adı da Performance olacak.

NVIDIA, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Performance ve Ultimate abonelerine aylık 100 saatlik oyun sınırı getireceğini açıklamıştı. NVIDIA, ilk aşamada yalnızca yeni aboneler için geçerli olan bu kısıtlamanın nedenini ise servisin fiyatlarının artmasını engellemek olarak ifade etmişti. Öte yandan firmadan gelen açıklamada bu kısıtlamanın Türkiye'de olmayacağı belirtilmişti.