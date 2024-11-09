Aylık 100 Saat Sınırına Yönelik GeForce NOW Türkiye'den Açıklama Geldi

Geçtiğimiz günlerde globalde aylık 100 saat sınır uygulanacağı belirtilen GeForce NOW ile ilgili Türkiye'deki yetkililerden açıklama geldi.

NVIDIA'nın popüler bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce NOW'a geçtiğimiz günlerde globalde aylık 100 saat sınır getirileceğine dair söylentiler çıkmıştı. NVIDIA durumu ilk olarak Reddit'te onaylarken, bu saat sınırının ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu.

NVIDIA globalde 2025 yılı itibarıyla yeni abonelere özel olmak kaydıyla aylık 100 saat sınır getirecek. Mevcut aboneler ise 2026'ya kadar bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Aylık 100 saat sınırı ülkemizde uygulanmayacak

Daha öncelerde ülkemizde aylık 200 saat sınır getirilmesine yönelik bir girişimde bulunulsa da gelen tepkiler sonrası GeForce NOW Türkiye geri adım atmıştı. Bugün yapılan açıklama ise globale getirilecek bu saat sınırının ülkemizde uygulanmayacağı yönünde.

Gelişmeler sadece bununla da sınırlı değil. İddialara göre ülkemizdeki Priority üyeliğinin adı değişecek ve 1440p çözünürlükte akış, ultra geniş oyun desteği ve grafik ayarlarını kaydetme özelliğiyle birlikte Performance seçeneğine geçiş yapılacak.

Ayrıca Orhun Kayaalp'in X üzerinden belirttiğine göre globalde kullanılan Ultimate abonelik seçeneğinin gelecekte Türkiye'ye gelme ihtimali bulunuyor.

NVIDIA globaldeki kullanıcıların %94'ünün ayda 100 saatten fazla hizmeti kullanmadığını belirtiyor. Peki siz saat sınırı konusunda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.