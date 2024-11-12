NVIDIA, GeForce Experience’in yerine geçecek yeni uygulamasını tanıttı. Yapay zeka destekli RTX oyun filtreleri ve 4K video kaydı özellikleri sunuyor.

NVIDIA, GeForce Experience yerine geçecek yeni uygulamasını resmi olarak duyurdu. Yeni uygulama, artık beta aşamasından çıkarak tamamen kullanıma sunulmuş durumda.

NVIDIA, bu uygulamayı sürücülerle birlikte dağıtarak daha fazla özellik eklemeyi planlıyor.

NVIDIA’nın yeni uygulaması oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak

GeForce Experience’in yerine geçen bu uygulama, oyunlarda en iyi performansı sağlamak için optimize edilmiş ayarları içeriyor. NVIDIA’nın yapay zekâ destekli RTX oyun filtreleri ve 4K 120fps AV1 video kaydı gibi gelişmiş özelliklerle donatıldı. Artık ekran ayarlarını yapılabilir, G-Sync’i etkinleştirilebilir ve GPU performansını uygulama üzerinden kolaylıkla düzenlenebilir durumda.

Gelecek güncellemelerle, NVIDIA Kontrol Paneli’ne ait özelliklerin bir kısmı yeni uygulamaya dahil edilecek. Bu, Surround ve Çoklu Ekran Modu gibi ayarları da kapsayacak. Şu anda uygulama, GeForce sürücüleriyle birlikte isteğe bağlı olarak sunulacak ve kullanıcıların NVIDIA hesabı gerektirmeyecek şekilde kullanılabilecek.