Mevcut en güçlü iki ekran kartı olan RTX 4090 ve RX 7900 XTX, DeepSeek R1'de test edildi. İşte sonuçlar!

AMD, amiral gemisi ekran kartı RX 7900 XTX’in, DeepSeek R1 yapay zekâ testlerinde RTX 4090 ve RTX 4080 Super ile kıyaslandığında daha iyi performans sergilediğini iddia ediyor.

AMD’nin paylaştığı benchmark sonuçlarına göre RX 7900 XTX, RTX 4090’dan %13’e, RTX 4080 Super’den ise %34’e kadar daha yüksek performans sunuyor.

AMD RX 7900 XTX, DeepSeek R1'in galibi oldu

Şirket, DeepSeek R1 kullanarak üç ekran kartını farklı büyük dil modelleri (LLM) ve parametrelerle test etti. Özellikle Distill Qwen 7B modeli kullanıldığında RX 7900 XTX, RTX 4090’ı %13 oranında geride bıraktı. Benzer şekilde Distill Llama 8B ve Distill Qwen 14B testlerinde de AMD’nin kartı sırasıyla %11 ve %2 daha iyi performans gösterdi ancak Distill Qwen 32B testinde RTX 4090, RX 7900 XTX’ten %4 daha hızlıydı.

AMD, RTX 4080 Super karşısında da iddialı sonuçlar paylaştı. RX 7900 XTX, Distill Qwen 7B testinde rakibini %34, Distill Llama 8B testinde %27 ve Distill Qwen 14B testinde %22 oranında geçti.

Tabii ki testlerin AMD tarafından yürütüldüğü ve NVIDIA kartlarının nasıl yapılandırıldığı bilinmediği için bu sonuçlara temkinli yaklaşmak gerekli. Yine de iddia edilen farklar oldukça dikkat çekici ancak aynı zamanda AMD'nin ekran kartlarının saf güç konusunda çok daha iyi olduğu bilindiğinden bir nokta da o kadar da şaşırtıcı değil.

Peki siz bu sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.