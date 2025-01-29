RTX 5090 ve RTX 5080 Almayı Düşünenlere: NVIDIA Uyarıda Bulundu!

NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartları RTX 5090 ve RTX 5080'e yönelik NVIDIA'dan önemli bir uyarı geldi.

Kripto çılgınlığı ve pandemi sonrası tedarik sıkıntılarının ardından ekran kartlarında şimdi de büyük olasılıkla yapay zekâlar nedeniyle stok problemi yaşanıyor. Bunlardan bir yenisi de NVIDIA'nın yeni amiral gemisi ekran kartlarında olacak.

NVIDIA yaptığı açıklamada yeni nesil RTX 5090 ve RTX 5080 ekran kartlarının 30 Ocak’taki lansmanında hızla tükenebileceği konusunda uyarıda bulundu.

RTX 5090 ve RTX 5080 uzun süre bulunamayabilir

Şirket, amiral gemisi ekran kartlarına olan talebin beklentilerin çok üzerinde olduğunu doğruladı. Birçok yerde raflarda yerini bile alamadan stoklarda tükeneceği iddiaları dolaşırken, MSI gibi üreticiler bile ABD'deki müşterilerine ekran kartlarının tedariğini ancak 6 Şubat’tan sonra gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Stok sorunları sadece ABD özelinde de değil. Kore’deki popüler üreticilerden Zotac, tedariğe ancak Şubat ortasında başlayabileceğini açıkladı.

NVIDIA bu süreçte durumu olabildiğince hafife indirmeye çalışacağını söylese de kartları uzun bir süre satın almanın zor olacağı aşikâr. Bu nedenle bu iki yeni amiral gemisi ekran kartını satın almayı düşünüyorsanız, planlarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz.