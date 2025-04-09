RTX 5060 Ti’nin 8 GB ve 16 GB’lık versiyonları için paylaşılan fiyatlar önceki tahminlerden daha düşük seviyede yer aldı.

NVIDIA’nın yakında tanıtacağı RTX 5060 Ti ekran kartıyla ilgili yeni fiyat sızıntıları ortaya çıktı. Henüz resmi bir açıklama yok ama gelen bilgilere bakılırsa, kartın fiyatı beklediğimizden daha düşük olabilir gibi görünüyor.

Gelen sızıntılara göre NVIDIA, fiyatlarını iş ortaklarıyla paylaşmış bile. Buna göre RTX 5060 Ti’nin 8 GB’lık modeli 379 dolar, 16 GB’lık modeli ise 429 dolar seviyesinde olabilir. Yani önceki tahminlerden biraz daha uygun bir fiyatla karşılaşabiliriz.

Yeni fiyat sızıntısı önceki tahminlerden farklı

Bu fiyatlar, daha önce paylaşılan 399 ve 499 dolarlık tahminlerin altında kaldı. Özellikle 16 GB’lık modelde yaklaşık 70 dolarlık bir fark oluştuğu belirtildi. Ortaya çıkan fark ise kartın tahmin edilenden daha hesaplı bir şekilde satışa sunulduğunu ortaya koydu.

RTX 5060 Ti’nin 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğiyle tanıtılacağı bilgisi paylaşıldı. Kartın, 15 Nisan’da düzenlenecek etkinlikte duyurulacağı ifade edildi. Aynı etkinlikte, henüz fiyat bilgisi netleşmeyen RTX 5060 modelinin de tanıtılacağı bilgisi aktarıldı. RTX 5060 Ti’nin başlangıç fiyatı 379 dolar olarak belirlenirse, RTX 5060’ın 300 ila 320 dolar arasında bir fiyatla piyasaya çıkacağı öngörüldü. Yeni ekran kartlarının kesin fiyatları ise NVIDIA’nın yapacağı resmi açıklama ile netleşecek.