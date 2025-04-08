NVIDIA'nın şimdiye kadarki en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 5090, aşırı sıcaktan dolayı kabloları eritiyor. Bir kullanıcıya göre yaşanan olay, bilgisayarın güç kaynağına da zarar vermiş durumda.

Bundan yıllar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde NVIDIA'nın GeForce RTX 4090 ekran kartlarında aşırı sıcaktan dolayı kabloların erimesine ilişkin sorunlar yaşandığından bahsetmiştik. Gelen son haberler, aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen NVIDIA'nın bu konuda hiçbir şey yapamadığını gözler önüne seriyor.

Şimdi de NVIDIA'nın en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 5090'da aynı sorunun yaşandığı bildiriliyor. Şubat ayında bildirilen ilk rapordan sonra şimdi de başka bir GeForce RTX 5090 sahibi, ekran kartının kablosunda erime yaşandığını açıkladı. Reddit'te yapılan paylaşıma göre ekran kartı, bilgisayarın güç kaynağına da zarar vermiş durumda.

Eriyen kablonun son hâli

"u/Roachard" isimli Reddit kullanıcısının bildirdiğine göre kullandığı ekran kartı, MSI Gaming Trio OC RTX 5090 (Türkiye fiyatı 140 bin TL'nin üzerinde) modeliydi. Buradan yola çıkarak, sorunun doğrudan sistem kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani birkaç gün sonra da ASUS'un GeForce RTX 5090 GPU çalıştıran ekran kartı, aynı gelişme ile haberimize konuk olabilir.

Ne MSI ne de NVIDIA'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak zaten çok pahalı olan bir ekran kartına bunca para döktükten sonra böyle sorunlar yaşamak, kullanıcıların canını sıkacak gibi görünüyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...