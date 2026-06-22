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RTX 5090'ın Yaydığı Yoğun Isının, Diğer Parçaların Rengini Değiştirdiği Ortaya Çıktı

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Bir kullanıcının sahip olduğu RTX 5090, kasasındaki anakartın rengini âdeta baştan aşağı değiştirdi.

RTX 5090'ın Yaydığı Yoğun Isının, Diğer Parçaların Rengini Değiştirdiği Ortaya Çıktı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tayvanlı bir kullanıcının bir forumda yaptığı paylaşıma göre günümüzün canavar ekran kartı RTX 5090, altındaki ProArt X870E anakartın rengini kelimenin tam anlamıyla değiştirdi.

Sadece 6 ay içinde gerçekleşen bu renk değişimi, kartın yaydığı devasa ısının boyutlarını gözler önüne seriyor.

İçerikten Görseller

RTX 5090'ın Yaydığı Yoğun Isının, Diğer Parçaların Rengini Değiştirdiği Ortaya Çıktı
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575 watt'lık ısı canavarı

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NVIDIA’nın amiral gemisi ekran kartı RTX 5090, kâğıt üzerinde 575W gibi devasa bir ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip. Yapay zekâ iş yükleri veya ağır oyun seansları sırasında bu güç tüketimi daha da yukarı fırlayabiliyor.

Olaydaki ROG Astral modelinin üç fanlı devasa soğutucusu, sıcak havayı doğrudan aşağıya üfleyince, hemen altındaki çipset (PCH) soğutucusu âdeta "fırınlanmış" oldu. Kullanıcı kartı söktüğünde karşılaştığı lekelerin bir kısmını bezle silebilse de kalıcı renk değişimini engelleyemedi.

Peki sadece renk mi değişiyor?

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Anakart üzerindeki metal soğutucuların renk değiştirmesi kozmetik bir sorun gibi görünse de asıl tehlike altındaki çiplerde saklı. Uzun süre boyunca yüksek sıcaklığa maruz kalan bu hassas bileşenlerin ömrü ciddi oranda kısalabiliyor.

Zaten ROG Astral modeli, piyasaya çıktığından beri eriyen 16-pin güç konnektörleri ve siyah ekran sorunlarıyla sıkça gündeme gelmişti. Yaşanan bu son durum, yeni nesil donanımların sınırlarını zorlarken kasanın içindeki hava akışının ne kadar hayati olduğunu bir kez gözler önüne sermiş durumda.

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