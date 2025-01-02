RTX 5090'lı dizüstü bilgisayarlara yönelik CES'in yaklaşmasıyla birlikte ilk detaylar gün yüzüne çıkıyor.

NVIDIA’nın yeni nesil amiral gemisi ekran kartı olan RTX 5090'ın dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen modeli kullanıcıları memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Yeni sızıntılar, bu güçlü ekran kartının 24 GB GDDR7 VRAM ile geleceğini ve performans açısından da önceki seriye kıyasla ciddi bir gelişme ortaya koyacağını gösteriyor.

VRAM kapasitesi 16 GB'dan 24 GB'a çıkıyor

RTX 5090'ın mobil versiyonu, selefi RTX 4090 ile aynı 256-bit bellek veri yolunu korurken, 16 GB’dan 24 GB’a çıkan VRAM kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bu artış, GDDR6’dan GDDR7’ye geçiş sayesinde mümkün hâle geliyor. GDDR7 teknolojisi bellek bant genişliğinde ciddi bir artış sağlayarak, grafik yükünün yüksek olduğu uygulamalarda ve oyunlarda üstün bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Sızıntılarıyla ünlü Golden Pig Upgrade’in paylaştığı bilgilere göre RTX 5090, 3 GB GDDR7 bellek modüllerine sahip ilk GPU olacak. Bu modüller sayesinde bellek kapasitesinde kayda değer bir artış sağlanırken, masaüstü bilgisayarlar için üretilen RTX 4090 seviyesinde bir performans elde edilebilecek.

Dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen yeni RTX 5090, ASUS ROG’un yaklaşan dizüstü bilgisayar modellerinde de görüntülendi. 175W TDP ile önceki seriye kıyasla biraz daha fazla güç tüketecek olsa da performansındaki artış bu durumu fazlasıyla telafi edecek.

Peki siz gelecek yıl bir dizüstü bilgisayar alacak olsanız hangi ekran kartını tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.