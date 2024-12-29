NVIDIA'nın önümüzdeki hafta tanıtması beklenen yeni amiral gemisi ekran kartları RTX 5090 ve RTX 5080'in fiyatları sızdırıldı.

NVIDIA’nın yeni nesildeki amiral gemisi ekran kartları olacak olan GeForce RTX 5090 ve GeForce RTX 5080’in fiyatları sızdı.

Tam bir güç canavarı olan RTX 5090’ın satışa sunulduğunda yaklaşık 2.600 dolar, RTX 5080’in ise 1.370 dolar seviyelerinde olması bekleniyor. Tabii bu rakamlar şimdilik yalnızca söylentilerden ibaret ve resmî bir onay gelmiş değil.

RTX 5090'ın fiyatı 2.600 dolar dolaylarında olacak

Sızıntının kaynağı daha önce de sızıntılarıyla bilinen @wxnod. Bahsi geçen kaynak, NVIDIA'nın GeForce RTX 5090 modelinin 18.999 yuan, GeForce RTX 5080 modelinin ise 9999 yuan civarında bir fiyatla satışa sunulacağını belirtiyor.

Bu fiyatlara dair en dikkat çekici husus önceki nesle kıyasla ciddi bir artışa gidilmiş olması. Yeni modellerin GDDR7 bellek gibi gelişmiş özelliklerle geleceği ve bu nedenle performans artışının fiyatlara yansıyacağı belirtiliyor.

Fiyat artışındaki skalanın özellikle üst düzey modellerle sınırlı kalabileceği ve orta-alt segmentte daha rekabetçi fiyatlar görülebileceği de iddialar arasında. NVIDIA’nın yeni "Blackwell" serisi ekran kartlarının lansmanını 6 Ocak’ta yapması bekleniyor.

Peki siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni RTX 50 serisini Türkiye'de hangi fiyatlarda satışa sunulursa almayı düşünürsünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.