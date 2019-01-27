Rus Askerlerine Eğitim Veren Türk Asıllı Kadın, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

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Buzlu suda bir saat dört saniye durmayı başaran Osman Delibaş, Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini aldı.

Moskova’ya bağlı Odintsovo şehrinde yaşayan Osman Delibaş isimli kadın, buzlu suyun içerisinde 1 saat 4 saniye kalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Rekorun tescillenmesi için Guinness tarafından kayda alınan videolar Guinness temsilcileri tarafından izlendi ve rekor tescillendi. Rekorundan sonra Türkçe bir mesaj yollamayı da ihmal etmeyen Delibaş, Türkiye’ye selamlarını gönderdi.

13 yıldır bu konu üzerine çalışan Delibaş, buzlu suda yüzme sporunda Rusya’nın ve dünyanın en başarılı isimlerinde olmayı başardı. Bu başarısıyla Rus yetkililerin de dikkatini çeken Osman Delibaş, Rusya’nın zor hava koşullarında görevini yapan askerlere de eğitmenlik yapıyor.
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Buzlu suda yüzmenin dışında tiyatro ve sinema oyunculuğu üzerine de eğitim alan Demirbaş, önemli dizi, film ve reklam projelerinde de bulunmuş; tüm bunların yanına ses sanatçılığını da eklemişti.

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/rus-askerlerini-egiten-turk-kizi-dunya-rekoru-kirdi-3283249/
Etiketler: rusya, türkiye, dünya rekoru, Osman Delibaş
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