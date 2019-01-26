Rusya, ABD Uydularının Faaliyetlerini Kaydetti

Son raporlara göre Rus izleme cihazlarının ABD askeri GSSAP uydularının yoğun hareketliliğini kaydettiği ortaya çıktı.

2014-2016 yılları arasında uzaya GSSAP (Jeostasyoner Uzar Durumsal Farkındalık Programı) kapsamında dört adet uydu gönderen ABD, bu cihazlar sayesinde başka uyduları izleyebiliyor.

Astro-Kozmik Bilim Merkezi'nin raporuna göre, Rusya’nın dünyaya yakın konumlandırılmış tehlikeli durum uyarı sistemi (ASPOS OKP), ABD’nin GSSAP uydularının hepsinde yoğun bir hareketlilik tespit etti.

Silahların kontrolünden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ilem Poblet, geçtiğimiz yaz Rusya’yı manevra yapan uyduları test etmekle suçladı. Ayrıca Rus denetçi uydusunun hareketleri normalin dışında olduğu için cihazın uydu karşıtı bir donanım olabileceği de iddia edildi.

2017 yılının Ağustos ayında yörüngeye çıkarılan Rus uydu denetçisi yörünge içerisinde hareket edebiliyor ve diğer uydularla etkileşim içerisine girebiliyor. Optik sensörlere sahip Rus uydu denetçisinin diğer uydu görüntülerini alarak analiz edilmesi amacıyla Dünya’ya gönderildiği de ihtimaller arasında.