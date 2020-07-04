Teksaslı bir firma, yüzeylerde bulunan SARS-CoV-2 virüsünü etkisiz hale getiren bir ultraviyole ışık robotu üretti. Kiralık olarak hizmet veren robot kapalı ortamların virüsten arındırılmasını amaçlıyor.

Son dönemde hemen her sektörde olumsuz etkileri hissedilen koronavirüs salgını, pek çok işletmenin üretimi azaltmasına ve hatta bazılarının üretimi tamamen durdurmasına neden olmuştu. Öte yandan bazı firmalar bu süreçte yeni ihtiyaçlara cevap verecek ürünler geliştirmeyi başardı.

ABD’de bulunan Xenex adlı bir firma, LightStrike adını verdiği temizlik robotları üretti. Bu robotların amacı yalnızca tek bir şeyi temizlemek: Yüzeylerde bulunan ve Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsü.

Virüsleri temizlemek için kiralık robot

Teksaslı olmasının hakkını verecek şekilde isimlendirme yapan firma, LightStrike (Işık çarpması) adlı robotlarını ultraviyole ışıkla virüslerden arınmak isteyenlere kiralıyor. Bu kiralama hizmetinin adıysa StrikeForce (vurucu tim).

Öte yandan robotlar pek çok farklı spektrumda ve farklı dalga boylarında çalışabiliyor. Bu da koronavirüse ek olarak başka pek çok virüs, mikrop ve bakterinin de temizlenebilmesini, içinde bulunulan ortamın sterilizasyonunun sağlanmasını mümkün kılıyor.

Firma, yaptığı açıklamalarda kendilerinin, hem UV-B hem UV-C’yi kapsayan aralıkta hizmet veren robota sahip tek firma olduğunu ifade etti. Robotun yaydığı ultraviyole ışınları, mikropların, bakterilerin ve virüslerin duvarlarını aşabiliyor ve geri dönülemez şekilde bozunmaya uğramalarına neden oluyor.

Firma robotlarına güveniyor

Xenex, ayrıca robotlarının SARS-CoV-2 virüsünü öldürebildiğinin kanıtlandığını söylüyor. Haliyle robotlara yönelik talep oldukça yüksek. Öte yandan Xenex küçük bir firma ve hizmetlerini yalnızca kendi eyaletlerinde, ağırlıkla da hastane ve kliniklerde kullanıma sunuyor.

Öte yandan böyle bir robotun varlığı ve verimliliğinin ortaya çıkması, gelecekte daha ucuz ve daha genel kullanıma yönelik versiyonlarının da üretilebileceği anlamına geliyor. Böylece yüzeylerde salgına neden olan virüslerin barınmasının önüne geçilebilmesi mümkün olacak. Belki de küçük bir robotla evlerimizi virüslerden uzak hale getirebileceğiz.

Bu teknoloji hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde böyle bir cihaz üretilmiş olsa alıp kullanmayı düşünür müydünüz?