Geçtiğimiz haftalarda kendinden çok uzun bir süre boyunca bahsettiren yerli otomobil, yavaş yavaş Türk kulllanıcıya tanıtılmaya devam ediliyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter hesabında paylaşılan yeni bir videoda aracın trafikteki görüntüleri paylaşıldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile olan heyecanı düşürmemek adına düzenli paylaşımlarına devam ediyor. Twitter üzerinden yeni paylaşılan bir video, aracın trafikteki görüntülerini ortaya koydu.

Geçtiğimiz günlerde aracın ön farlarını, yan aylarını ve ızgaradaki detaylarını görmüştük. Bugün saat 19.23’te paylaşılan yeni bir videoyla da aracın sürüş performansına yönelik çok küçük bir fikrimiz oldu.

TOGG tarafından paylaşılan yeni video:

Yerli otomobilin polis eskortuyla ve üzerinde bir brandayla birlikte ikinci ve üçüncü köprü üzerinden geçtiğini gösteren yeni video, saniyeler içinde binlerce beğeni ve yüzlerce retweet almış durumda. Takipçileri tatmin eden yeni video, “Direksiyonunda biz varız!” açıklamasıyla birlikte paylaşıldı.

Araç hakkında merak uyandıran birçok detay bulunuyor:

Bugün saat 14.53'te yapılan bir açıklama sırasında aracın iç tasarımına dair yeni bir görsel paylaşılmıştı. Bu görselde aradın içinde aydınlatmaların yer aldığı, dijital bir ekranın bulunduğu ve konsolda da elektronik bir ekran olduğu görülebiliyordu. Ayrıca konsoldaki 120 km detayı da birçok kişiyi meraklandırmıştı.

Neden 120 sayısının seçildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da sayının menzili temsil ettiği düşünülüyor. Tüm bunların yanı sıra 120'nin fiyata yönelik bir ipucu olduğunu söyleyenler de mevcut. Şu an için bunlar yalnızca tahmin ancak yakın zamanda bu soruların cevap bulması bekleniyor.

Yerli otomobile karşı olan heyecan artık doruk noktasında. Kullanıcılar araç hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için can atıyor durumda. Biz de yeni bilgilerle karşınızda olacağız.