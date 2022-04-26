Zorlu alfabesi ve günlük hayatta pek karşılaşmadığımız sözcük kalıplarıyla gördüğümüz ancak pek çoğumuzun bilmediği Rusça, Rusya’nın komşu ülkemiz olması nedeniyle bizim için de son derece önemlidir. Gelin en hızlı şekilde Rusça Türkçe çeviri yapmanızı sağlayan mobil uygulamalara ve internet sitelerine yakından bakalım.

Son zamanlarda maalesef Ukrayna ile yaşanan savaş nedeniyle adını sık sık duyduğumuz Rusya, ülkemizin en önemli komşu devletlerinden bir tanesidir. Ticaret ve turizm başta olmak üzere pek çok farklı alanda ilişkilerimizin olduğu Rusya’nın resmi dili olan Rusça, öğrenmesi oldukça zor bir dil çünkü hem Kiril alfabesi kullanıyorlar hem de sözcük kalıpları günlük hayatta pek de karşımıza çıkan bir yapıda değil.

Neyse ki teknoloji var ve Rusça tek bir harf bilmeden bile saniyeler içinde en zorlu metinleri çevirebileceğimiz mobil uygulamalar ve internet siteleri kullanabiliyoruz. Rusça Türkçe ya da Türkçe Rusça çeviri yapmak diğer dillere göre çok daha zor olduğu için bu çeviri sistemine sahip uygulama sayısı da pek fazla değil. Gelin en hızlı şekilde Rusça Türkçe çeviri yapmanızı sağlayan mobil uygulamalarla internet sitelerine ve öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

Rusça Türkçe ve Türkçe Rusça çeviri yapabileceğiniz mobil uygulamalar ve internet siteleri:

En popüler araçlardan: Google Çeviri

Geliştirici: Google LLC

Puan: 4,4

İndirme sayısı: 1 Milyar +

Dünyanın en popüler arama motoru ve teknoloji şirketi olan Google tarafından geliştirilen Google Çeviri, 108 dilde anlık çeviri yapabiliyor. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak en zorlu metinleri bile saniyeler içinde çevirebileceğiniz uygulama, aynı zamanda kameranız ve fotoğraflarınız üzerinden görsel çevirisi de yapabiliyor. Google Çeviri mobil uygulamasının en dikkat çeken özelliklerinden biri de sesli çeviri yapabiliyor olması. Bu sayede Rusça gibi Latin alfabesi dışındaki dilleri yazmakla uğraşmadan Türkçeye çevirmeniz mümkün.

Rusça çeviri konusunda gerçek bir uzman: Yandex Çeviri

Geliştirici: Intertech Services AG

Puan: 4,6

İndirme sayısı: 10 Milyon +

Rusya merkezli bir arama motoru ve teknoloji şirketi olan Yandex tarafından geliştirilen Yandex Çeviri, elbette şirketin merkezi nedeniyle en doğru Türkçe Rusça ve Rusça Türkçe çeviri yapabileceğiniz uygulamaların başında geliyor. Uygulama üzerinden çevrimiçi olarak 80’den fazla dili anlık olarak çevirebiliyorsunuz. Çevrimdışı olarak da çeviri yapabileceğiniz Yandex Çeviri uygulaması hem görsel hem de sesli çeviri hizmeti de veriyor.

Geniş sözlük özellikleri: PONS Çeviri

Geliştirici: PONS

Puan: 4,5

İndirme sayısı: 5 Milyon +

40’tan fazla dilde anlık olarak çeviri yapabileceğiniz PONS Çeviri mobil uygulaması, çeviri yaptığınız dil ile ilgililer pek çok farklı detay barındıran 50’den fazla sözlük özelliği sunuyor. Çevirdiğiniz tüm metinlerin telaffuzunu da öğrenebileceğiniz uygulama üzerinden görselleri yakınlaştırarak anlık olarak görsel üzerinden çeviri yapmanız mümkün. Akıllı arama özelliği sayesinde çevirmek istediğiniz ama tam olarak nasıl yazıldığını bilmediğiniz kelimeleri de keşfetmeniz mümkün.

Karmaşık dillerin bile telaffuzunu öğrenin: Microsoft Çevirmen

Geliştirici: Microsoft Corporation

Puan: 4,7

İndirme sayısı: 50 Milyon +

Dünyanın en önemli teknoloji üreticilerinden biri olan Microsoft tarafından geliştirilen Microsoft Çevirmen mobil uygulaması üzerinden 70’ten fazla dilde anlık olarak çeviri yapabiliyorsunuz. Görsel üzerinden ve sesli çevirme özellikleri ile dikkat çeken uygulama, çevirmek istediğiniz kelimenin o dildeki tüm anlamlarını gösteriyor. Çince dahil pek çok farklı dilin nasıl telaffuz edildiğini de yine Microsoft Çevirmen uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz.

Piyasanın eskilerinden: Sesli Sözlük

Geliştirici: Sesli Sozluk Ltd.

Puan: 4,4

İndirme sayısı: 1 Milyon +

1999 yılından beri çeviri hizmeti veren internet sitesinin mobil uygulaması olan Sesli Sözlük üzerinden 20’den fazla dile ait 20 milyondan fazla sözcük çevirisi yapabilirsiniz. Çevirdiğiniz her bir kelimenin telaffuzunu ve farklı aksanlarını da öğrenebileceğiniz Sesli Sözlük uygulaması, aradığınız kelimeye dair bir görsel ya da bir video da sunuyor. Bu özelliği sayesinde yeni bir dil öğrenmek isteyenler için de geliştirici bir rehber niteliği taşıyor.

Çeviri aracından çok daha fazlası: Glosbe Dictionary

Geliştirici: Glosbe Parfieniuk i Stawiński s. j.

Puan: 4,5

İndirme sayısı: 100 Bin +

Glosbe Dictionary mobil uygulaması için yalnızca basit bir çeviri aracı demek yanlış olacaktır. Glosbe Dictionary kullanıcılarına tüm dilleri kapsayan koca bir sözlük sunuyor. Uygulama üzerinden bir kelime arattığınız zaman elbette dilediğiniz dildeki karşılığını bulabiliyorsunuz ancak daha da önemlisi o kelimenin detaylı anlamını, eş anlamlılarını, farklı telaffuzlarını ve farklı aksanlardaki karşılıklarını da görseller üzerinden öğrenebiliyorsunuz.

Detaylı çeviriler: dict.cc dictionary

Geliştirici: Paul Hemetsberger

Puan: 4,4

İndirme sayısı: 1 Milyon +

dict.cc dictionary mobil uygulaması, en detaylı çevrimdışı hizmet veren çeviri uygulamalarından bir tanesi. dict.cc dictionary uygulaması üzerinden çevrimdışı modunda anlık olarak 51 dilde çeviri yapabiliyorsunuz. İngilizce ve Almanca odaklı bir uygulama olmasına rağmen pek çok farklı dilde de aynı hassasiyetle çeviri yapabiliyor.

Akıllı çeviri aracı: Translator.eu

Translator.eu, 44 farklı dilde anlık olarak çeviri yapabileceğiniz bir internet sitesidir. Çevrimiçi olarak kullanabileceğiniz Translator.eu, tamamen ücretsiz bir kullanım sunuyor. Bin kelimeye kadar olan metinleri hızla çevirebileceğiniz siteye aynı internet tarayıcısı üzerinden giriş yaptığınız zamanlarda yaptığınız çevirileri, çeviri geçmişinde görebilir ve beğendiğiniz çevirilere hızla ulaşabilirsiniz. Translator.eu internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Eğlenceli bir çeviri deneyimi: Çeviri Sözlük

Çevrimiçi olarak 60’dan fazla dilde anlık olarak çeviri yapabileceğiniz Çeviri Sözlük internet sitesinin kullanımı tamamen ücretsizdir. Çeviri Sözlük üzerinden 5 bin kelimeye kadar olan metinleri hızla çevirebilirsiniz. Çeviri sonuçlarını sesli olarak da dinleyebileceğiniz internet sitesi, yapmış olduğunuz çevirilerin diğer dillerdeki karşılıklarını da gösterek eğlenceli bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Çeviri Sözlük internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni bir dil öğrenmek isteyenler için de ideal: Çevirce

Çevrimiçi olarak 67 dilde anlık olarak çeviri yapabileceğini Çevirce internet sitesinin kullanımı tamamen ücretsiz. İnternet sitesi üzerinden ister koca bir metni, ister tek bir kelimeyi hızla onlarca farklı dile çevirebilirsiniz. Çevirce internet sitesini incelediğiniz zaman karşınıza, aradığınız dilde en çok kullanılan kelime kalıpları çıkıyor. Bu özelliği sayesinde yeni bir dil öğrenmek isteyenlere geliştirici bir rehber sunuyor. Çevirce internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Anlık olarak Türkçe Rusça ve Rusça Türkçe çeviri yapabileceğiniz en iyi mobil uygulamaları ve internet sitelerini listeleyerek kısaca bu araçların öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizde daha önce kullandığınız mobil uygulamalar ve internet siteleri varsa deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.