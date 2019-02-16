Rusya, Sukhoi tarafından geliştirilen 5. nesil savaş uçağı Su-57'yi ihracata açma konusunda çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Savunma sanayii konusunda önemli adımları bulunan Rusya, yeni bir ithalat hamlesi ile gündeme geldi. Kısa bir süre önce kaydedilen gelişmelere göre Ilya Tarasenko, Su-57 konusunda yarar sağlayabilecek gelişmelere açık olduklarını ifade etti.

Sputnik Türkiye tarafından açıklanan bilgilere göre Rus medyasında oldukça ilgi toplayan Birleşik Uçak Şirketi Başkan Yardımcısı’nın bu ifadesi, daha önce Viktor Bondarev tarafından yapılan açıklamaları da gündeme getirmiş oldu.

Hatırlatmak gerekirse Savunma ve Güvenlik Komitesi’nde başkanlığını sürdüren Viktor Bondarev, 5. nesil savaş uçakları Su-57’nin teknik anlamda üst seviye bir donanımda olduğunu ifade etmişti.

Sukhoi tarafından geliştiren Su-57 savaş uçağı, en çok da Lockheed Martin’in F-35 Lightning II savaş uçağı ile karşı karşıya geliyor.

Şu an için Su-57’nin teknik detayları konusunda çok detaylı bilgiler bulunmasa da en çok süpersonik hızlara ulaşabilmesi ve bu doğrultuda Kinjal füzeleri ile donatılma özelliği öne çıkıyor.

Bunların dışında ihracat kararının resmi olarak verilmesini takiben, nasıl bir fiyatlandırma yapılacağı da merak konusu haline geldi.