Rusya, ABD'nin Karşı Çıktığı 9M729 Füzesini Tanıttı

Rusya ve ABD'nin son tartışma konularından olan 9M729 füzesi, yabancı askeri ateşelerin de katıldığı bir etkinlikte tanıtıldı.

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndaki (INF) tartışmaların odak noktası haline getirdiği Rusya’nın 9M729 füzesi, düzenlenen bir brifingde tanıtıldı. Düzenlenen brifinge yabancı askeri ateşeler de katıldı.

ABD, INF’yi ihlal ettiği iddiasıyla Rusya’dan 9M729 füzesini iptal etmesini istemeye devam ederken, Rus ordusu bu konuda ABD’nin isteklerini geri çevirdi.

Rusya Füze ve Topçu Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mihail Matveyevskiy, füzenin INF’yi ihlal etmediğini, füzenin menzilinin 480 km olduğunu ve bu menzilin anlaşmanın koşullarına uygun olduğunu dile getirdi.

9M729 füzesi, 9M728 füzesinin geliştirilmiş hali. Ek ekipmanlar eklenerek oluşturulan füzenin boyu 53cm uzadı. Ayrıca, Matveyevskiy füzenin menzilinin de 10 km kısaldığını ifade etti.

Rus general, "Yakıt hacmi, INF'nin hükümleriyle kısıtlanan azami uçuş menzilini temin ediyor. Füzeler, birliklere özel konteynerlerde teslim ediliyor. Dolayısıyla, birlik koşullarında yakıt hacminin değiştirilmesi ve ek yakıt ikmali yapılması imkansız. Birlikler, yalnızca füzeleri, onların fırlatma rampalarında ve taşıma araçlarındaki aksamlarını depoluyor ve rutin bakım faaliyetlerini yapıyor" ifadelerini kullandı.